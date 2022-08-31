СБУ заявила про «ліквідацію масштабної корупційної схеми» у ДСНС

Служба безпеки України заявляє про ліквідацію масштабної корупційної схеми в Державній службі з надзвичайних ситуацій – співробітники СБУ провели понад 50 синхронних обшуків.

Як повідомляє пресслужба відомства, схема полягала в «системному отриманні» незаконної винагороди (хабарів) від підприємців за погодження дозвільної документації.



За даними ДСНС, учасниками схеми є посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб.



«Посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності. Насамперед «схема» стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно-небезпечних об’єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об’єктах», – йдеться у повідомленні.



За отриманий хабар, як стверджують у СБУ, посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій.



Щомісячні «прибутки» від «схеми» становили понад 10 млн гривень, додають у відомстві.



Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру «першим 6 особам злочинної групи», триває досудове слідство.



У ДСНС наразі цю заяву спецслужби не коментували.