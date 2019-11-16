СБУ затримала голову «Укрексімбанку»

Служба безпеки України підтвердила, що затримала голову правління державного «Укрексімбанку» Олександра Гриценка, про можливе «викрадення» якого раніше 16 листопада повідомляли деякі засоби інформації.

«Ніякого викрадення одного із членів правління АТ «Укрексімбанк» не було. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209», – написала у фейсбуці речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Затримання відбувалась виключно в межах чинного законодавства. На даний час затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Справу веде Генеральна прокуратура України», – додала вона.

Як мовиться в повідомленні пресцентру СБУ, «затримання відбувалось у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Зокрема, повідомив пресцентр, Гриценко підозрюється у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів колишнього президента Віктора Януковича.

«Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів», – заявили в СБУ.

Йому забезпечено право на захист та спілкування з адвокатами, додали в повідомленні.

АТ «Укрексімбанк» («Державний експортно-імпортний банк України») є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету міністрів.

Олександр Гриценко очолив його правління в серпні 2014 року.

В СБУ не уточнювали, про який медіахолдинг ідеться. Але раніше «Укрексімбанк» в одному з епізодів пов’язували з «Українським медіа холдингом» (UMH), кінцевим бенефіціаром якого є Сергій Курченко – підприємець часів президента Віктора Януковича, нині втікач до Росії, якого називали «гаманцем Януковича». У лютому 2018 року сайт арабської телекомпанії «Аль-Джазіра» оприлюднив статтю, що мала вигляд журналістського розслідування і стверджувала, зокрема, що Курченко, купуючи цей холдинг 2013 року, взяв кредит у державному «Укрексімбанку» (до приходу Гриценка в цей банк) і що ці гроші були брудними, бо походять із позики, забезпеченої вкраденими активами.

У грудні 2017 року рішенням суду був накладений арешт на цінні папери, корпоративні й інтелектуальні права, а також частину нерухомого майна цього холдингу. У вересні 2019-го суд передав майнові й корпоративні права групи «Український медіа холдинг» в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА).