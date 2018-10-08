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08 Жовтень 2018, Київ 18:40
ВИПУСКИ ПРОГРАМИ «СХЕМИ»

Тимошенко і Пінчук. Новий курс» для олігарха («СХЕМИ» | ВИПУСК № 188)

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До виборів президента України залишається майже півроку. У кандидатів вже почалася активна фаза перегонів: вони формують команди, узгоджують стратегії, інтенсивно рекламуються, а також проводять важливі перемовини (зокрема, у пошуках фінансування). Про більшість таких контактів виборці навіть не здогадуються, хоча нерідко –це красномовна демонстрація відвертої непослідовності кандидатів у публічній та непублічній площині. Розслідування «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) показало, що, наприклад, один із найрейтинговіших кандидатів у президенти Юлія Тимошенко, яка обіцяє новий курс для України, гарантуючи боротьбу з олігархічним режимом, непублічно проводить зустрічі з впливовим українським мільярдером. Хто він? Про що вони можуть домовлятися напередодні виборів? І чи варто виборцям довіряти обіцянкам Тимошенко усунути олігархів від важелів впливу на українську владу?

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