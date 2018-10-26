Кримський газ, Медведчук і його партнер із Росії ( «СХЕМИ» | ВИПУСК №191)

Анексія Криму у 2014 році – це втрата не лише українських територій, а й українських ресурсів. Росіяни захопили родовища, бурові платформи, кораблі та цілу мережу газопроводів українського «Чорноморнафтогазу» в Чорному й Азовському морях. За деякими оцінками, лише з Одеського родовища у шельфі Чорного моря росіяни викачали понад три мільярди кубів газу. А поки українське МЗС намагається через Постійний арбітражний суд в Гаазі зобов'язати окупантів припинити розкрадання природних ресурсів і заплатити за вже розкрадене, російське агентство з надрокористування продовжує роздавати ліцензії. Ліцензії на право видобутку нафти і газу з українських родовищ – на шельфі Чорного та Азовського морів. Хто користується вкраденими українськими надрами за російськими законами – у розслідуванні «Схем».

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