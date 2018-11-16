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16 Листопад 2018, Київ 20:11
ВИПУСКИ ПРОГРАМИ «СХЕМИ»

Труханов, Кернес, Філатов. Навіщо мерам міст своя муніципальна варта? («СХЕМИ» | ВИПУСК №194)

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Муніципальні варти в Україні створюються з цілком благородною метою – вони виникають на місцевих рівнях, відповідають за благоустрій і допомагають поліції охороняти громадський порядок. Мають доступ до спецзасобів. Сьогодні, здебільшого, «варти» формується з військових і в багатьох містах справді працюють для безпеки громадян. Але трапляються і винятки, які вже набувають системного характеру. Такі структури підпорядковуються лише місцевій владі, і тому можуть бути використані задля власних цілей окремими керівниками міст і районів. Наприклад, уже на наступних виборах. Більше того, спільний з юристами аналіз «Схем» виявив, що муніципальні варти самі собі прописують непритаманні їм функції правоохоронців.

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