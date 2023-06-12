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#ВУКРАЇНІ

Святогірщина: від туристичної мекки Донбасу до поля бою

Святогірщина: від туристичної мекки Донбасу до поля бою
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Святогірщина: від туристичної мекки Донбасу до поля бою

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Святогірська громада завжди вважалася перлиною Донецької області, туристичною меккою, куди приїжджали відпочивати з усіх куточків України й навіть з-за кордону. Але це було до. У 2023 році сюди прийшли російські військові – частину сіл повністю знищили, а частину окупували.

Саме тут ЗСУ вдалося зупинити наступ армії РФ. Перебувати там небезпечно для життя, адже територію заміновано. Але попри все, люди повертаються. Про тих, хто пережив окупацію, про 100-річну бабусю, яка пам'ятає два голодомори й переживає другу війну. Про людей, які вижили.

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