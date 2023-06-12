Святогірщина: від туристичної мекки Донбасу до поля бою

Саме тут ЗСУ вдалося зупинити наступ армії РФ. Перебувати там небезпечно для життя, адже територію заміновано. Але попри все, люди повертаються. Про тих, хто пережив окупацію, про 100-річну бабусю, яка пам'ятає два голодомори й переживає другу війну. Про людей, які вижили.
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