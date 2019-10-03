Телефонна розмова Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка фактично запустила початок процедури імпічменту президента США, та підписання Україною в Мінську так званої «формули Штайнмаєра» – це дві історичні події в міжнародних відносинах України лише за короткий проміжок часу. Хто ж допомагає главі держави формувати відносини з іншими країнами? Президент Зеленський прийшов у велику політику менше ніж рік тому, тож не секрет, що його рішення значно залежать від порад найближчого оточення. Хто ж у його команді відповідає за міжнародну політику? Це – Андрій Єрмак. Він – помічник президента та «головний повірений ОП з міжнародних справ». Хто він та як отримав статус головного переговорника із Росією? «Схеми» придивилися до нього уважніше і з’ясували, що його бізнес-зв'язки тягнуться до владної верхівки Росії. Розслідування Сергія Андрушка. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший»