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03 Жовтень 2019, Київ 22:50
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«Формула Єрмака»: бізнес-зв’язки переговорника Зеленського з політичною елітою Росії – відео

«Формула Єрмака»: бізнес-зв’язки переговорника Зеленського з політичною елітою Росії – відео
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Телефонна розмова Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка фактично запустила початок процедури імпічменту президента США, та підписання Україною в Мінську так званої «формули Штайнмаєра» – це дві історичні події в міжнародних відносинах України лише за короткий проміжок часу. Хто ж допомагає главі держави формувати відносини з іншими країнами? Президент Зеленський прийшов у велику політику менше ніж рік тому, тож не секрет, що його рішення значно залежать від порад найближчого оточення. Хто ж у його команді відповідає за міжнародну політику? Це – Андрій Єрмак. Він – помічник президента та «головний повірений ОП з міжнародних справ». Хто він та як отримав статус головного переговорника із Росією? «Схеми» придивилися до нього уважніше і з’ясували, що його бізнес-зв'язки тягнуться до владної верхівки Росії. Розслідування Сергія Андрушка. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший»

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