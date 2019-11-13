Ключова функція народних депутатів – представляти інтереси громадян, які їх обрали, і покращувати їхнє життя, удосконалюючи закони. Та подеколи в народні депутати йдуть, щоб покращити добробут власний. Схоже, що «слуга народу» Андрій Холодов відстоював у комітеті Верховної Ради не державні, а власні приватні інтереси – під виглядом боротьби з тютюновими монополістами. «Схемам» вдалося знайти документальні підтвердження його зв’язку з тютюновим бізнесом, від якого він сам усіляко відхрещувався. Журналісти розплутали клубок підставних осіб, простежили за рухом коштів, які українці платять за тютюнові вироби в сотнях київських кіосків – і опинилися на Кіпрі біля маєтку самого Холодова, де й бере початок засекречений бізнес його родини. Більше того, там «Схеми» зустріли і самого парламентаря. Саме тоді, коли в нього за графіком – тиждень роботи з українськими виборцями. Розслідування Валерії Єгошиної. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань, спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».