Володимир Зеленський неодноразово обіцяв українцям привести із собою до влади «нові обличчя». Та після його перемоги другою найвпливовішою людиною в країні став Андрій Богдан – людина, яка працювала на державних посадах за трьох різних президентів і, як виявили «Схеми», систематично діяла всупереч норм закону, поєднуючи роботу на державній службі з іншою діяльністю. Він працював урядовим уповноваженим з питань антикорупції за президента Януковича – при цьому не припиняючи адвокатську діяльність. Обіймав посаду заступника міністра за президента Ющенка – і той же час був керівником адвокатської фірми. Був адвокатом за часів Кучми – і одночасно помічником судді. Як виглядає, Богдан обходив відразу три закони: про боротьбу з корупцією, про державну службу і адвокатуру. Чи прийнятно для нового українського президента мати керівником свого Офісу людину, яка заплющувала очі на закони, перебуваючи на різних державних посадах? Розслідування Сергія Андрушка. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший».