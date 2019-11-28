Павло Лебедєв – ексміністр оборони та один із наближених до Януковича чиновників, які вслід за президентом-втікачем покинули протестний Київ у лютому 2014-го. Наступні п’ять років він не з’являвся на материковій Україні, де його й досі розшукують правоохоронці – втім, його ім’я час від часу виринало в новинах з окупованого Росією Криму, де він, схоже, проживає й дотепер. Здавалося б, його зв’язки з материковою Україною остаточно розірвані – але це не так. «Схеми в регіонах» виявили, що на Сумщині у прикордонні досі успішно працює завод доньки Павла Лебедєва. І не просто функціонує, він виробляє обладнання, яке потім потрапляє на оборонні заводи в Росії – країні, яку Україна офіційно визнала агресором. І це – на шостий рік збройного конфлікту. Як виявили журналісти, його активи не потрапили під санкції, бо в членів РНБО просто не виникло такої ідеї. Розслідування Максима Савчука. Над матеріалом також працювали учасники проєкту «Схеми в регіонах»: Анастасія Комендантова, Кирило Овсяний, Олена Мудра та Павло Лісниченко. «Схеми в регіонах» – спільний проєкт програми «Схеми» та Інституту розвитку регіональної преси. Протягом пів року група із чотирьох регіональних журналістів відвідає чотири регіони України – Сумщину, Одещину, Кіровоградщину та Закарпаття – в яких підготує і видасть в ефір чотири регіональні розслідування.