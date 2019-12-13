Після перемоги Зеленського олігарх Ігор Коломойський, схоже, мав великі сподівання на наступну п'ятирічку: щонайменше повернути собі втрачене – наприклад, «Приватбанк», а краще – суттєво розширити вплив на владу та політичну ситуацію в країні. Про його зв'язок із Зеленським чимало говорили під час самої передвиборчої кампанії: про медійну підтримку кандидата на телеканалах олігарха, про його особистого адвоката Андрія Богдана, який став частиною «Зе!команди», і про пов’язаних із Коломойським автомобіля і охорону кандидата. Та за всі пів року президентства Зеленського його офіс публічно прозвітував лише про одну зустріч з олігархом. А як щодо непублічних зв’язків? Журналісти помітили депутата з президентської партії «Слуга народу» Олександра Дубінського в компанії Коломойського на дні народження бізнесмена Кіпермана. Бачили, як соратник Коломойського, депутат Палиця приїжджає в Офіс президента. А також – кілька разів фіксували, як кортеж самого олігарха навідувався до будинку, де живе президент. «Схеми» дослідили, як це відбувається, хто його агенти у владі та чи не став таким сам Володимир Зеленський. Розслідування Михайла Ткача.