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07 лютого 2020, Київ 16:00
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Слідами львівського палія: хронологія підпалу авто журналістки Радіо Свобода

Слідами львівського палія: хронологія підпалу авто журналістки Радіо Свобода
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Одна з найрезонансніших подій серед тих, що сталися у Львові минулого тижня – підпал автівки кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук в ніч з 29 на 30 січня. «Схеми в регіонах» вирушили «по гарячому сліду» у Львів, щоб зібрати максимум деталей на місці злочину: свідчення очевидців і записи з камер спостереження. Журналістам вдалося відтворити хронологію події тієї ночі – яка може допомогти встановити замовника злочину і його мотиви. Матеріал підготували Максим Савчук, Мар'ян Кушнір, Павло Лісниченко

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