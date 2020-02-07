Одна з найрезонансніших подій серед тих, що сталися у Львові минулого тижня – підпал автівки кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук в ніч з 29 на 30 січня. «Схеми в регіонах» вирушили «по гарячому сліду» у Львів, щоб зібрати максимум деталей на місці злочину: свідчення очевидців і записи з камер спостереження. Журналістам вдалося відтворити хронологію події тієї ночі – яка може допомогти встановити замовника злочину і його мотиви. Матеріал підготували Максим Савчук, Мар'ян Кушнір, Павло Лісниченко