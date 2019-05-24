Перші години президентства Зеленського і кортеж Коломойського в Тимошенко й Авакова («СХЕМИ» №216)

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Церемонія в Раді, міжнародні гості та червона доріжка – гарячий для української політики тиждень розпочався із інавгурації Володимира Зеленського. Та поки тисячі камер транслювали урочистості та перше звернення шостого президента до Ради й українців, «Схеми» звернули свою увагу на те, що лишилося поза увагою громадськості. Спеціальний репортаж Сергія Андрушка з-за лаштунків інавгурації.



Минулого тижня олігарх Ігор Коломойський повернувся в Україну після майже дворічного екзилу – як він сам каже, через сімейні обставини. Переконує, що планує прожити тут наступні 5 років і не збирається впливати на нового президента Зеленського. Та поки останній випускав перші укази та сперечався із Радою про дострокові вибори – «Схеми» зафіксували неодноразові візити кортежу Коломойського до українських політиків. Навіть до того, кого називають імовірним претендентом на посаду прем’єра – хоча сам олігарх переконує: це було інсценування. Розслідування Михайла Ткача. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».