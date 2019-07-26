Аваков, Гройсман і Зеленський: таємні зустрічі олігарха Пінчука з ключовими політиками («СХЕМИ» №225)

Віктор Пінчук – незмінний учасник рейтингу найбагатших українців, великий бізнесмен з власною медіа-імперією та зять другого президента України Леоніда Кучми. Він – український олігарх. «Схеми» не раз розповідали протягом попередніх 5 років про його таємні візити до найвпливовіших українських політиків. І тепер журналістам знову вдалося зафіксувати неафішовані зустрічі олігарха – з міністром, прем’єром і навіть президентом. Що спільного у них з олігархом? Який вплив досі має Пінчук? І чим це може бути вигідно як олігарху, так і українським політикам? Розслідування Михайла Ткача. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший»