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26 Липень 2019, Київ 10:42
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Аваков, Гройсман і Зеленський: таємні зустрічі олігарха Пінчука з ключовими політиками («СХЕМИ» №225)

Аваков, Гройсман і Зеленський: таємні зустрічі олігарха Пінчука з ключовими політиками («СХЕМИ» №225)
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Віктор Пінчук – незмінний учасник рейтингу найбагатших українців, великий бізнесмен з власною медіа-імперією та зять другого президента України Леоніда Кучми. Він – український олігарх. «Схеми» не раз розповідали протягом попередніх 5 років про його таємні візити до найвпливовіших українських політиків. І тепер журналістам знову вдалося зафіксувати неафішовані зустрічі олігарха – з міністром, прем’єром і навіть президентом. Що спільного у них з олігархом? Який вплив досі має Пінчук? І чим це може бути вигідно як олігарху, так і українським політикам? Розслідування Михайла Ткача. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший»

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