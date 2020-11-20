Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
20 листопада 2020, Київ 11:34
Відео

Як Венедіктова зірвала спецоперацію НАБУ щодо «слуги народу» Халімона (СХЕМИ №280)

Як Венедіктова зірвала спецоперацію НАБУ щодо «слуги народу» Халімона (СХЕМИ №280)
Embed
Як Венедіктова зірвала спецоперацію НАБУ щодо «слуги народу» Халімона (СХЕМИ №280)

No media source currently available

0:00 0:26:09 0:00

Депутатська недоторканність в Україні офіційно скасована ще від 1 січня 2020-го року. Та на практиці контроль за долею справ проти народних депутатів тепер опинився в руках однієї людини – генерального прокурора. В даному випадку – Ірини Венедіктової, соратниці Володимира Зеленського. Ще влітку до неї звернулися детективи НАБУ з проханням розпочати кримінальне провадження, в рамках якого вони збирались зафіксувати ймовірне отримання хабаря заступником голови президентської фракції «Слуга народу» Павлом Халімоном – адже дізналися, що він вів перемовини з бізнесменом навколо однієї суперечки про доступ до державних земельних ресурсів і в тих розмовах лунали домовленості про гроші. Та Венедіктова відмовила – відтак спецоперація була зірвана. Лише внаслідок резонансу і коли цю справу почали розслідувати «Схеми», Ірина Венедіктова дозволила розпочати кримінальне провадження стосовно Павла Халімона. Та чи є у цьому сенс зараз? Коли ключова негласна слідча дія була зірвана, зафіксувати момент отримання коштів не вдалось, а сам фігурант вже був попереджений про інтерес НАБУ до своїх дій? І чи запитає про це Володимир Зеленський очільницю ОГПУ Ірину Венедіктову наступного разу, коли вимагатиме звіту про обіцяні посадки? Розслідування Георгія Шабаєва та Кіри Толстякової

Дивитись коментарі

Завантажити більше коментарів

Нагору
XS
SM
MD
LG