«Зе-Ахметов»: що пов’язує президента Зеленського та олігарха Ахметова? («СХЕМИ» №275)

Рінат Ахметов. Він – найбагатший український олігарх, якого називали одним з ключових спонсорів походу Віктора Януковича у владу та бенефіціаром його президентства. І який в результаті Революції Гідності, здавалося б, міг втратити свій статус, гроші та вплив. Утім, за президентства Петра Порошенка йому вдалося не тільки зберегти статус кво, а ще й збільшити свої статки.

У той же час інший потужний олігарх – Ігор Коломойський – перестав приїжджати в Україну за каденції п’ятого президента. Та тепер, коли його телевізійний бізнес-партнер зайняв крісло глави держави, Коломойський повернувся в країну і, здавалось, мав всі шанси стати олігархом-фаворитом влади, позбавивши цього статусу Ахметова. Та чи справдився цей прогноз? Як олігарх Рінат Ахметов шукає та знаходить спільну мову і з нинішньою владою – у продовженні циклу розслідувань «Схем» про олігархів від Михайла Ткача

