«Буревісник» – легендарний київський завод, який тривалий час був єдиним державним виробником апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) в Україні. І його вироби були б надто потрібними державі зараз, коли в усьому світі вирує COVID-19, а ці апарати необхідні для підтримки життя хворих під час ускладнень.Та вже більше 10 років «Буревісник» не працює: нині колись стратегічне виробництво стоїть збанкрутіле й занедбане, а його конструкторська документація, як кажуть в «Укроборонпромі», на балансі якого перебуває завод, є частково втраченою. Водночас, дослідивши ринок апаратів ШВЛ, «Схеми» знайшли одного з вітчизняних виробників, який випускає медичне обладнання схоже на те, яке раніше виробляв «Буревісник». Як так трапилось? Чи могли креслення із державного заводу опинитися у приватних руках? І чи впорається тепер вже приватний сектор із державним замовленням, яке значно зросло в умовах пандемії коронавірусу? Розслідування Геогрія Шабаєва.