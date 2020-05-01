VIP-карантин. Як депутати, силовики та впливові бізнесмени обходять заборони («СХЕМИ» №257)

Вже майже півтора місяці Україна живе в умовах жорстких карантинних обмежень – майже всі заклади, крім критичної інфраструктури, по всій країні згорнули роботу або обмежили її, і пересічні українці не мають змоги скористатися їхніми послугами. Але не всі. «Схеми» зафіксували, як люди «при владі» нехтують карантинними правилами, обов'язковими для всіх: проводять зустрічі в готелях і ходять без маски та групою більше двох. Навіть відвідують ресторани, які в свою чергу переконують, що працюють лише «на винос» – ось тільки жоден з цих віп-відвідувачів, яких журналісти фіксували, не виходив з них з їжею в руках. Ці люди різною мірою пов'язані з владою – вони народні депутати, наближені до Авакова бізнесмени, товариші Кличка, силовики та візитери Офісу Зеленського. І, схоже, чим ближча людина до влади – тим менше для неї обмежень існує в умовах загального карантину. Розслідування Михайла Ткача.