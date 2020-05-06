Посеред квітня Верховна Рада зібралася на чергове позачергове засідання, щоб ухвалити зміни до бюджету – аби акумулювати кошти для боротьби з коронавірусом в Україні. Довелося зменшити видатки на науку, культуру, освіту та кіно. Але для декого з-поза системи охорони здоров’я додаткові кошти також знайшлися. В часи пандемії та жорсткого карантину по всій країні парламент виділив додаткові пів мільярда гривень на ДФС та податкову міліцію в її складі. Це – нереформована структура, яка тримає у страху чимало українських підприємців і яку команда Володимира Зеленського обіцяла ліквідувати. «Схеми» розповідають, як вже друга влада поспіль, попри публічні обіцянки, провалює ліквідацію податкової міліції та створення на її місці Бюро фінансових розслідувань за західними стандартами. Розслідування Сергія Андрушка.