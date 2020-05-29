Раніше про численне елітне майно і статки, люксові автопарки та заміські маєтки співробітників СБУ українці могли дізнатися хіба що з журналістських розслідувань – та вже 1 червня спецслужбовці мали б публікувати свої е-декларації на сайті НАЗК. Але є одне але – як «Схеми» виявили, ще в березні президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради як «невідкладний» законопроєкт, який знову засекречує декларації високопосадовців спецслужби – при тому, що пів року тому сам Зеленський ініціював їхнє розсекречення. Чому Зеленський вирішив скасувати декларування топів СБУ напередодні дедлайну подачі ними декларацій про майно і статки? Чи є що приховувати від суспільства і новому керівництву СБУ на чолі з Іваном Бакановим, давнім товаришем президента? Так, з-поміж іншого, журналісти «Схем» встановили, що Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі, хоча це заборонено антикорупційним законодавством. Чи задекларує він це? Розслідування Максима Савчука та Наталки Седлецької