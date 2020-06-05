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05 червня 2020, Київ 11:23
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«На контролі». Наслідки розслідувань «Схем»: Єрмак, Баканов, Холодов і Венедіктова

«На контролі». Наслідки розслідувань «Схем»: Єрмак, Баканов, Холодов і Венедіктова
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«На контролі». Наслідки розслідувань «Схем»: Єрмак, Баканов, Холодов і Венедіктова

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Які реакції отримують матеріали «Схем»? Яка подальша доля фігурантів журналістських розслідувань і як часто на сюжети звертають увагу правоохоронні або антикорупційні відомства? Чи стають вони підставою для перевірок або відкриття проваджень? Сьогодні ми розкажемо, які наслідки мали нещодавні викриття «Схем», на конкретних прикладах: Баканов на ювілеї Суркіса – НАЗК перевіряє; переліт Єрмака на чартері Пінчука – НАЗК вивчає; столична оселя Венедіктової – НАЗК планує перевірити; судді, які поскаржилися на «Схеми», що далі; нові факти про зв'язок «слуги народу» Холодова з тютюновим бізнесом; справа про збагачення закарпатських митників-фігурантів «Схем». Георгій Шабаєв розповідає в проєкті «Схеми. News».

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