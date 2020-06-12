Бізнесовий успіх деяких українських олігархів досі, принаймні частково, будується на контролі над державними фінансами. Як-ось, наприклад, ситуація навколо державного підприємства «Центренерго» та олігарха Ігоря Коломойського. «Схеми» отримали та проаналізували масив документів про фінансово-господарську діяльність держпідприємства за 2019–2020 роки – про те, який товар, у кого та за якою ціною воно закуповувало. І встановили, що фірми, пов’язані з Коломойським, протягом щонайменше півроку продавали підприємству сировину – вугілля та газ – за цінами, подекуди вищими за ринкові. Які схеми тут панували? Та про які суми збитків для держави може йтися? Розслідування Максима Савчука, Олександра Чорновалова і Любомири Ремажевської.