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19 червня 2020, Київ 11:12
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«Ти не один». Нововиявлений бізнес-союз Коломойського та Медведчука

«Ти не один». Нововиявлений бізнес-союз Коломойського та Медведчука
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«Ти не один». Нововиявлений бізнес-союз Коломойського та Медведчука

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Народний депутат від ОПЗЖ і кум Путіна Віктор Медведчук та олігарх Ігор Коломойський роками тримали дистанцію на публіці й відгукувалися один про одного не надто приязно. Торік останній навіть називав Медведчука «зрадником» і «колаборантом».Та, як вдалося з’ясувати «Схемам», це ніяк не завадило їм стати бізнес-партнерами в щонайменше чотирьох сферах: медіа, енергетиці, нафтовій логістиці та металургії. Адже, окрім «1+1», як виявили журналісти-розслідувачі, Віктор Медведчук з родиною є партнером Ігоря Коломойського у трьох обленерго і двох металургійних заводах. Як так вийшло, що Медведчук і Коломойський, які здавалося б, ніколи не мали спільних ні політичних, ні бізнес-інтересів і час від часу вдаються до взаємних звинувачень, поєднані тісними діловими зв’язками в низці сфер? І що вони самі про це кажуть? Розслідування Максима Савчука, Олександра Чорновалова і Любомири Ремажевської.

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