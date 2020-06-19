Народний депутат від ОПЗЖ і кум Путіна Віктор Медведчук та олігарх Ігор Коломойський роками тримали дистанцію на публіці й відгукувалися один про одного не надто приязно. Торік останній навіть називав Медведчука «зрадником» і «колаборантом».Та, як вдалося з’ясувати «Схемам», це ніяк не завадило їм стати бізнес-партнерами в щонайменше чотирьох сферах: медіа, енергетиці, нафтовій логістиці та металургії. Адже, окрім «1+1», як виявили журналісти-розслідувачі, Віктор Медведчук з родиною є партнером Ігоря Коломойського у трьох обленерго і двох металургійних заводах. Як так вийшло, що Медведчук і Коломойський, які здавалося б, ніколи не мали спільних ні політичних, ні бізнес-інтересів і час від часу вдаються до взаємних звинувачень, поєднані тісними діловими зв’язками в низці сфер? І що вони самі про це кажуть? Розслідування Максима Савчука, Олександра Чорновалова і Любомири Ремажевської.