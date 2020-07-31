«Королі доріг»: як Зеленський, Єрмак, Суркіс порушують ПДР і чому їм за це нічого не буде? («СХЕМИ» №269)

Перед виборами президент Володимир Зеленський обіцяв, що владні привілеї – зокрема, і президентський кортежі – залишаться в минулому. Очоливши державу, він повторював, що «президент – такий самий учасник руху, як і всі» і його «автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає «мигалок». Насправді ж у кортежі президента близько шести машин. Більше того, «Схеми» неодноразово фіксували, як кортеж Зеленського порушував ПДР: значно перевищував допустиму швидкість, перетинав подвійну суцільну та здійснював поворот у заборонених місцях, створюючи небезпечні ситуації для інших учасників руху. При чому, робив це не тоді, коли поспішав на важливу робочу зустріч - а коли їхав додому або ж у приватних справах (наприклад, у торговельний центр). Попри це, ані президент, ані його Офіс, ані Держуправління справами не отримають штрафів – адже номерні знаки кортежу Зеленського неможливо знайти в жодній базі. Використання «номерів-прикриття» у складі заходів державної охорони – для президента та чітко визначеного переліку інших високопосадовців передбачені законом. Але розслідування «Схем» встановило, що насправді цією опцією користується значно ширше коло осіб, на яких заходи держохорони не розповсюджуються. Наприклад, чинний керівник ОП Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, перший помічник президента Сергій Шефір. А також низка депутатів і колишніх високопосадовців. Вони – не є охоронюваними особами – відповідно до закону «Про державну охорону». Однак через непрозорий механізм погодження використання «несправжніх» номерів – фактично неможливо дізнатись, хто і на яких підставах надав їм цей привілей. Розслідування Михайла Ткача