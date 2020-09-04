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04 вересня 2020, Київ 12:08
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«Американська мрія» Медведчука: як кум Путіна під санкціями освоює ринок нафтопродуктів у США

«Американська мрія» Медведчука: як кум Путіна під санкціями освоює ринок нафтопродуктів у США
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«Американська мрія» Медведчука: як кум Путіна під санкціями освоює ринок нафтопродуктів у США

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Ще в 2014 році США запровадили суворі санкції проти Віктора Медведчука – проросійського політика та кума президента Росії Володимира Путіна. Та попри це, нафтопродукти російського заводу, що належить його родині, до цього часу без проблем постачаються до США. «Схеми» з'ясували, як, коли і в яких обсягах продукція «Новошахтинського заводу нафтопродуктів» потрапляє до окупованого Росією Криму, а також у порт Х’юстона, де її отримує одна з найбільших нафтопереробних корпорацій США. Розслідування Максима Савчука, Любомири Ремажевської та Олександра Чорновалова

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