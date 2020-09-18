Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
18 вересня 2020, Київ 10:29
Відео

Україна-Росія: яка ціна атомної залежності і до чого тут Микитась?

Україна-Росія: яка ціна атомної залежності і до чого тут Микитась?
Embed
Україна-Росія: яка ціна атомної залежності і до чого тут Микитась?

No media source currently available

0:00 0:25:41 0:00

Україна змушена платити Росії 150-200 мільйонів доларів щорічно, поповнюючи бюджет держави, яку сама визнає агресором – за послугу зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських атомних станцій. Для порівняння: це річний бюджет міста Миколаїв чи майже дворічний бюджет на стипендії студентам та аспірантам. В Україні немає власного централізованого сховища, яке б вміщало відпрацьоване паливо з усіх українських АЕС. Ідея звести його, щоб у такому стратегічному питанні як атом не залежати від Росії – родом ще з початку 2000-х. Здавалося б, за останні 6 років були усі передумови прискоритись. Та просто в цей час розгортається черговий зрив вчасної здачі об'єкта в експлуатацію. Як з’ясували «Схеми», навколо освоєння великого держпідряду, вочевидь, вирують тіньові домовленості, та, схоже, корупційна змова між державою-замовником та приватним виконавцем. Принаймні, так йдеться в матеріалах офіційного слідства. Яка ціна незалежності України від Росії в атомній галузі, та яка роль у цій історії ексдепутата Максима Микитася? Розслідування Олександра Чорновалова.

Дивитись коментарі

Завантажити більше коментарів

Нагору
XS
SM
MD
LG