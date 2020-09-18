Україна змушена платити Росії 150-200 мільйонів доларів щорічно, поповнюючи бюджет держави, яку сама визнає агресором – за послугу зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських атомних станцій. Для порівняння: це річний бюджет міста Миколаїв чи майже дворічний бюджет на стипендії студентам та аспірантам. В Україні немає власного централізованого сховища, яке б вміщало відпрацьоване паливо з усіх українських АЕС. Ідея звести його, щоб у такому стратегічному питанні як атом не залежати від Росії – родом ще з початку 2000-х. Здавалося б, за останні 6 років були усі передумови прискоритись. Та просто в цей час розгортається черговий зрив вчасної здачі об'єкта в експлуатацію. Як з’ясували «Схеми», навколо освоєння великого держпідряду, вочевидь, вирують тіньові домовленості, та, схоже, корупційна змова між державою-замовником та приватним виконавцем. Принаймні, так йдеться в матеріалах офіційного слідства. Яка ціна незалежності України від Росії в атомній галузі, та яка роль у цій історії ексдепутата Максима Микитася? Розслідування Олександра Чорновалова.