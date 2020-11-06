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06 листопада 2020, Київ 10:31
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«Приймальня-оберіг». Як Дубінський, ZPSanek та інші «прописались» у олігарха Коломойського

«Приймальня-оберіг». Як Дубінський, ZPSanek та інші «прописались» у олігарха Коломойського
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«Приймальня-оберіг». Як Дубінський, ZPSanek та інші «прописались» у олігарха Коломойського

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«Схеми» з’ясували, що низка народних депутатів – як від владної партії «Слуга народу», так і опозиційних сил – «прописали» свої депутатські приймальні в «несподіваних» місцях: в офісі Ігоря Коломойського, квартирі його бізнес-партнера Тімура Міндіча, спорт-клубі Петра Порошенка та партнерів тощо. Журналістам вирішили перевірити, чи справді приймальня народного депутата – це місце, де громадянину допоможуть розв’язати проблему? Чи це лише умовний щит, який захищає визначене депутатом приміщення від можливого інтересу правоохоронців? Спецрепортаж Георгія Шабаєва

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