«Схеми» з’ясували, що низка народних депутатів – як від владної партії «Слуга народу», так і опозиційних сил – «прописали» свої депутатські приймальні в «несподіваних» місцях: в офісі Ігоря Коломойського, квартирі його бізнес-партнера Тімура Міндіча, спорт-клубі Петра Порошенка та партнерів тощо. Журналістам вирішили перевірити, чи справді приймальня народного депутата – це місце, де громадянину допоможуть розв’язати проблему? Чи це лише умовний щит, який захищає визначене депутатом приміщення від можливого інтересу правоохоронців? Спецрепортаж Георгія Шабаєва