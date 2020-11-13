Як «слуги народу» й інші депутати лобіюють власні інтереси у своїх непублічних зверненнях
«Схеми» проаналізували сотні депутатських звернень, написаних за останній рік новим складом українського парламенту та надісланих до державних органів: від податківців – до правоохоронців. І це – лише невелика частина листів, з якою вдалося ознайомитися журналістам. На відміну від депутатських запитів, які оголошуються в стінах парламенту і оприлюднюються на сайті Верховної Ради, тексти звернень – відсутні у публічному доступі. На розгляд депутатського звернення закон передбачає 10 днів. За недотримання строку надання відповіді на нього передбачена адміністративна відповідальність. Українські народні депутати не можуть використовувати мандат довіри виборців у власних корисливих цілях – до цього їх зобов’язує вітчизняне законодавство, якого всі вони на словах одностайно дотримуються. А як насправді? Про що просять і кому пишуть обранці? Як з’ясувалося, запитують про себе, своє майно, просувають товар зі своїх гіпермаркетів на продаж та просять прискорити розслідування злочинів проти них особисто. Розслідування Сергія Андрушка
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