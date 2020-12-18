«Перша в світі транскордонна канатна дорога», «унікальний міждержавний проєкт» та «одна з найбільших подій світової архітектури 2019-го» – все це російські ЗМІ говорили щодо великого геополітичного проєкту на Далекому сході Росії, який поєднає російський та китайський береги Амуру. Мова про спорудження міжнародної «канатки» Благовєщенськ-Хейхе. Та попри те, що будівництво відбувається щонайменше за 8 тисяч кілометрів від України – «Схеми» помітили в ньому «український слід». Який веде просто до родин українських народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака. Розслідування Максима Савчука