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18 грудня 2020, Київ 11:41
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Дорога в Китай: Медведчук, Козак і «велике будівництво» на російському Амурі (відео)

Дорога в Китай: Медведчук, Козак і «велике будівництво» на російському Амурі (відео)
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Дорога в Китай: Медведчук, Козак і «велике будівництво» на російському Амурі (відео)

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«Перша в світі транскордонна канатна дорога», «унікальний міждержавний проєкт» та «одна з найбільших подій світової архітектури 2019-го» – все це російські ЗМІ говорили щодо великого геополітичного проєкту на Далекому сході Росії, який поєднає російський та китайський береги Амуру. Мова про спорудження міжнародної «канатки» Благовєщенськ-Хейхе. Та попри те, що будівництво відбувається щонайменше за 8 тисяч кілометрів від України – «Схеми» помітили в ньому «український слід». Який веде просто до родин українських народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака. Розслідування Максима Савчука

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