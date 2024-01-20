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Після 2022 у Швеції зріс попит на вивчення української мови

Після 2022 у Швеції зріс попит на вивчення української мови
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Після 2022 у Швеції зріс попит на вивчення української мови

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Швеція прийняла понад 50 тисяч українських біженців. І саме після початку великої війни у країні зріс попит на вивчення української мови. Нині її викладають у трьох найбільших університетах держави.

А вимову шведи практикують безпосередньо з українськими мігрантами. Саме біженці надихають їх до пізнання мови, культури та кухні – розповідають місцеві. Як скандинави опановують українську, а українські біженці – шведську, дивіться у сюжеті Радіо Свобода.

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