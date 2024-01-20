А вимову шведи практикують безпосередньо з українськими мігрантами. Саме біженці надихають їх до пізнання мови, культури та кухні – розповідають місцеві. Як скандинави опановують українську, а українські біженці – шведську, дивіться у сюжеті Радіо Свобода.
Після 2022 у Швеції зріс попит на вивчення української мови
А вимову шведи практикують безпосередньо з українськими мігрантами. Саме біженці надихають їх до пізнання мови, культури та кухні – розповідають місцеві. Як скандинави опановують українську, а українські біженці – шведську, дивіться у сюжеті Радіо Свобода.
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