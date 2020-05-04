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04 травня 2020, Київ 17:53
Фотогалереї

Падіння Пауерса: 60-річчя інциденту з літаком-шпигуном U-2

Шістдесят років тому радянська протиповітряна оборона збила літак-розвідник США, пілотований Френсісом Гері Пауерсом, коли він виконував фотографічну розвідку в глибині СРСР

1 травня 1960 року одномісний літак U-2 був збитий ракетою класу «земля-повітря» і зазнав аварії біля Свердловська, теперішнього Єкатеринбургу. Пауерс використав парашут, але його схопили і засудили до 10 років ув’язнення.

Цей інцидент викликав міжнародний фурор, і в 1962 році Пауерса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля. Це був останній раз, коли Сполучені Штати Америки використали літак-розвідник U-2 над територією Радянського Союзу, оскільки після 1961 року таку ж функцію стали виконувати супутники
Після того, як пілот США Френсіс Гері Пауерс був збитий над Радянським Союзом, Сполучені Штати спробували приховати його шпигунську місію. НАСА випустило пресреліз, в якому стверджувалося, що літак U-2 проводив метеорологічні дослідження і що він відхилився від курсу після того, як пілот повідомив про труднощі з кисневим обладнанням. Щоб підтримати приховування, літак U-2 був швидко розфарбований у маркування НАСА з вигаданим серійним номером. Він був виставлений на огляд для новинних ЗМІ 6 травня 1960 року в Науково-дослідному центрі польотів НАСА на авіабазі Едвардс
1 Після того, як пілот США Френсіс Гері Пауерс був збитий над Радянським Союзом, Сполучені Штати спробували приховати його шпигунську місію. НАСА випустило пресреліз, в якому стверджувалося, що літак U-2 проводив метеорологічні дослідження і що він відхилився від курсу після того, як пілот повідомив про труднощі з кисневим обладнанням. Щоб підтримати приховування, літак U-2 був швидко розфарбований у маркування НАСА з вигаданим серійним номером. Він був виставлений на огляд для новинних ЗМІ 6 травня 1960 року в Науково-дослідному центрі польотів НАСА на авіабазі Едвардс
Місія Пауерса полягала в тому, щоб сфотографувати секретні радянські військові об&#39;єкти, включаючи космодроми на Байконурі і Плесецьку. Він вилетів 1 травня з військової бази в північному Пакистані і мав приземлитися в Норвегії. Незабаром після прольоту над &laquo;Маяком&raquo;, заводом із переробки плутонію під Челябінськом, Пауерс був збитий ракетою &laquo;земля-повітря&raquo;
2 Місія Пауерса полягала в тому, щоб сфотографувати секретні радянські військові об'єкти, включаючи космодроми на Байконурі і Плесецьку. Він вилетів 1 травня з військової бази в північному Пакистані і мав приземлитися в Норвегії. Незабаром після прольоту над «Маяком», заводом із переробки плутонію під Челябінськом, Пауерс був збитий ракетою «земля-повітря»
Радянський лідер Микита Хрущов трясе кулаком і вимагає вибачень від США на пресконференції 18 травня 1960 року в Парижі. Американський літак-розвідник був збитий приблизно за два тижні до зустрічі глав держав Сходу і Заходу у французькій столиці. Зустріч між Хрущовим, президентом США Дуайтом Ейзенхауером, президентом Франції Шарлем де Голлем і прем&#39;єр-міністром Великої Британії Гарольдом Макмілланом зазнала краху і призвела до зростання напруженості в Холодній війні
3 Радянський лідер Микита Хрущов трясе кулаком і вимагає вибачень від США на пресконференції 18 травня 1960 року в Парижі. Американський літак-розвідник був збитий приблизно за два тижні до зустрічі глав держав Сходу і Заходу у французькій столиці. Зустріч між Хрущовим, президентом США Дуайтом Ейзенхауером, президентом Франції Шарлем де Голлем і прем'єр-міністром Великої Британії Гарольдом Макмілланом зазнала краху і призвела до зростання напруженості в Холодній війні
Через три місяці після того, як збили літак, Пауерс (праворуч) опинився на лаві підсудних у Верховному суді СРСР і був засуджений радянською військовою радою 19 серпня 1960 року. Пауерс був офіцером Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Його засудили за шпигунство на 10 років позбавлення волі
4 Через три місяці після того, як збили літак, Пауерс (праворуч) опинився на лаві підсудних у Верховному суді СРСР і був засуджений радянською військовою радою 19 серпня 1960 року. Пауерс був офіцером Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Його засудили за шпигунство на 10 років позбавлення волі
Радянська влада представила те, що, за її словами, було уламками збитого літака-шпигуна U-2 на виставці в московському парку Горького. Пауерс був змушений оглянути уламки
5 Радянська влада представила те, що, за її словами, було уламками збитого літака-шпигуна U-2 на виставці в московському парку Горького. Пауерс був змушений оглянути уламки
Фотографії Пауерса були виставлені на виставці в московському парку Горького 11 травня 1960 року
6 Фотографії Пауерса були виставлені на виставці в московському парку Горького 11 травня 1960 року
Хрущов оглядає уламки літака-шпигуна U-2
7 Хрущов оглядає уламки літака-шпигуна U-2
Під час судового розгляду шолом Пауерса, скафандр і парашут були представлені як речові докази того, що він був американським шпигуном
8 Під час судового розгляду шолом Пауерса, скафандр і парашут були представлені як речові докази того, що він був американським шпигуном
Обладнання Пауерса, представлене на суді над ним, у серпні 1960 року
9 Обладнання Пауерса, представлене на суді над ним, у серпні 1960 року
Люди оглядають фотографії з процесу над Пауерсом на інформаційній дошці ТАСС
10 Люди оглядають фотографії з процесу над Пауерсом на інформаційній дошці ТАСС
Колонний зал московського Будинку союзів був пишно прикрашений для суду над Пауерсом
11 Колонний зал московського Будинку союзів був пишно прикрашений для суду над Пауерсом
Пауерс входить до зали, щоб почути виступ радянського прокурора на відкритому засіданні суду в серпні 1960 року
12 Пауерс входить до зали, щоб почути виступ радянського прокурора на відкритому засіданні суду в серпні 1960 року
Московський міліціонер спостерігає за натовпом, який зібрався біля Будинку союзів у Москві 17 серпня 1960 року, під час початку шпигунського процесу
13 Московський міліціонер спостерігає за натовпом, який зібрався біля Будинку союзів у Москві 17 серпня 1960 року, під час початку шпигунського процесу
Москвичі збираються перед Будинком союзів у Москві 18 серпня 1960 року, чекаючи появи членів родини Пауерса на другий день судових слухань
14 Москвичі збираються перед Будинком союзів у Москві 18 серпня 1960 року, чекаючи появи членів родини Пауерса на другий день судових слухань
Дружина Пауерса&nbsp;&ndash; Барбара (ліворуч)&nbsp;&ndash; у супроводі свого адвоката Олександра Паркера і її матері Монтін Браун, коли вона прибуває на судовий розгляд у справі свого чоловіка
15 Дружина Пауерса – Барбара (ліворуч) – у супроводі свого адвоката Олександра Паркера і її матері Монтін Браун, коли вона прибуває на судовий розгляд у справі свого чоловіка
Пауерс сидить на лаві підсудних. Безпосередньо перед Пауерсом стоїть його захисник Михайло Гріньов. На передньому плані зліва судді: три радянських офіцери високого рангу. Прямо перед ними розташоване спорядження, яке, як кажуть, тримав Пауерс у своєму літаку
16 Пауерс сидить на лаві підсудних. Безпосередньо перед Пауерсом стоїть його захисник Михайло Гріньов. На передньому плані зліва судді: три радянських офіцери високого рангу. Прямо перед ними розташоване спорядження, яке, як кажуть, тримав Пауерс у своєму літаку
Пауерс (праворуч) слухає вирок, який зачитують 20 серпня 1960 року. Пауерс визнав себе винним і був засуджений. Він був засуджений до 10 років позбавлення волі і повинен був відбувати перші три роки у в&#39;язниці, а решту &ndash; в трудовому таборі
17 Пауерс (праворуч) слухає вирок, який зачитують 20 серпня 1960 року. Пауерс визнав себе винним і був засуджений. Він був засуджений до 10 років позбавлення волі і повинен був відбувати перші три роки у в'язниці, а решту – в трудовому таборі
Пауерс не відбув повний 10-річний термін ув&#39;язнення. Бруклінський адвокат Джеймс Б. Донован (в центрі) відіграв велику роль у звільненні Пауерса. Впливовий адвокат домовився про обмін засудженого радянського шпигуна Рудольфа Абеля в 1962 році
18 Пауерс не відбув повний 10-річний термін ув'язнення. Бруклінський адвокат Джеймс Б. Донован (в центрі) відіграв велику роль у звільненні Пауерса. Впливовий адвокат домовився про обмін засудженого радянського шпигуна Рудольфа Абеля в 1962 році
Рудольф Абель (в центрі) був заарештований в серпні 1957 року і пізніше засуджений за те, що був радянським шпигуном. Абель жив 9 років у Брукліні та Нью-Йорку, де він вдавав із себе художника. 10 лютого 1962 року Абеля таємно обміняли на Пауерса на мосту Глініке між Західним Берліном і Потсдамом
19 Рудольф Абель (в центрі) був заарештований в серпні 1957 року і пізніше засуджений за те, що був радянським шпигуном. Абель жив 9 років у Брукліні та Нью-Йорку, де він вдавав із себе художника. 10 лютого 1962 року Абеля таємно обміняли на Пауерса на мосту Глініке між Західним Берліном і Потсдамом
Міст Глініке між Західним Берліном і Східною Німеччиною, де відбувався обмін. Обмін шпигунами надихнув режисера Стівена Спілберга в 2015 році зняти фільм &laquo;Bridge Of Spies&raquo; (&laquo;Шпигунський міст&raquo;)
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Міст Глініке між Західним Берліном і Східною Німеччиною, де відбувався обмін. Обмін шпигунами надихнув режисера Стівена Спілберга в 2015 році зняти фільм «Bridge Of Spies» («Шпигунський міст»)
Усміхнений Пауерс у Вашингтоні, округ Колумбія, після повернення до США, 11 лютого 1962 року
21 Усміхнений Пауерс у Вашингтоні, округ Колумбія, після повернення до США, 11 лютого 1962 року
Пауерс (ліворуч) дає свідчення в Сенаті США в Комітеті з питань збройних сил у Вашингтоні 6 березня 1962 року
22 Пауерс (ліворуч) дає свідчення в Сенаті США в Комітеті з питань збройних сил у Вашингтоні 6 березня 1962 року
Після повернення до США, Пауерс працював льотчиком-випробовувачем у Локхіді з 1962 по 1970 рік. Пізніше він став пілотом вертольоту і репортером служби безпеки для KNBC News у Лос-Анджелесі. Тут Пауерс повідомляє про трафік на радіостанції в 1973 році
23 Після повернення до США, Пауерс працював льотчиком-випробовувачем у Локхіді з 1962 по 1970 рік. Пізніше він став пілотом вертольоту і репортером служби безпеки для KNBC News у Лос-Анджелесі. Тут Пауерс повідомляє про трафік на радіостанції в 1973 році
Пауерс і його телеоператор загинули 1 серпня 1977 року, коли їхній новинний вертоліт розбився. Вони висвітлювали місцеві лісові пожежі для KNBC News, коли вертоліт, яким керував Пауерс, упав на поле
24 Пауерс і його телеоператор загинули 1 серпня 1977 року, коли їхній новинний вертоліт розбився. Вони висвітлювали місцеві лісові пожежі для KNBC News, коли вертоліт, яким керував Пауерс, упав на поле

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