Падіння Пауерса: 60-річчя інциденту з літаком-шпигуном U-2

1 Після того, як пілот США Френсіс Гері Пауерс був збитий над Радянським Союзом, Сполучені Штати спробували приховати його шпигунську місію. НАСА випустило пресреліз, в якому стверджувалося, що літак U-2 проводив метеорологічні дослідження і що він відхилився від курсу після того, як пілот повідомив про труднощі з кисневим обладнанням. Щоб підтримати приховування, літак U-2 був швидко розфарбований у маркування НАСА з вигаданим серійним номером. Він був виставлений на огляд для новинних ЗМІ 6 травня 1960 року в Науково-дослідному центрі польотів НАСА на авіабазі Едвардс