Бал у кума Путіна: хто з політиків і бізнесменів гуляв на весіллі пасинка Медведчука («СХЕМИ» №276)

Одного жовтневого дня десятки «чорних чоловічків» заполонили територію довкола елітного закладу на березі Дніпра – там вони охороняли VIP-весілля та спокій гостей цього свята. Одружувався пасинок голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука. І ця події пройшла б поза увагою «Схем», якби не одне «але»: на святі «гуляло» чимало впливових політиків і бізнесменів. Серед тих, кого помітили журналісти – не тільки відомі соратники самого Медведчука, а й чимало «несподіваних облич»: і «слуга народу» з президентської політсили, і учасник так званої «бурштинової перестрілки», і столичний «сірий кардинал». «Схемам» вдалося зафіксувати на території, де тривало святкування, тих, хто дуже не хотів потрапити в кадр – попри «теплий прийом», який журналістам організували «чорні чоловічки», та їхні численні спроби завадити законним зйомкам. Спецрепортаж Максима Савчука і Софії Середи.