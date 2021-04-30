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30 квітня 2021, Київ 11:00
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«Зе-карантин» для «слуг народу». Як депутати Зеленського ігнорують локдаун (СХЕМИ №296)

«Зе-карантин» для «слуг народу». Як депутати Зеленського ігнорують локдаун (СХЕМИ №296)
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«Зе-карантин» для «слуг народу». Як депутати Зеленського ігнорують локдаун (СХЕМИ №296)

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Від часу, коли «Схеми» оприлюднили докази забороненої закритої вечірки Миколи Тищенка – заступника голови фракції «Слуга народу» та кума керівника ОП Андрія Єрмака – минув уже понад тиждень, втім ані президент Володимир Зеленський, ані його Офіс так і не відреагували на ситуацію. Та, як з’ясувалося, Тищенко – не єдиний представник президентської політсили, який ігнорує жорсткі карантинні обмеження, запроваджені в Києві ще від початку квітня, які є обов’язковими для всіх.

«Схеми» зафіксували, як ще один «слуга народу» під час локдауну неодноразово відвідував ресторан в урядовому кварталі – саме тоді, коли заклади харчування могли працювати лише на виніс і доставку. А ще нардепи від монобільшості та низка представників «Слуги народу» в Київській облраді зібралися в елітному комплексі Koncha Zaspa Park, що на Обухівській трасі – у той час, коли той – відповідно до карантинних обмежень – не міг приймати відвідувачів. Розслідування Михайла Ткача

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