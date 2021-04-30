«Зе-карантин» для «слуг народу». Як депутати Зеленського ігнорують локдаун (СХЕМИ №296)

«Схеми» зафіксували, як ще один «слуга народу» під час локдауну неодноразово відвідував ресторан в урядовому кварталі – саме тоді, коли заклади харчування могли працювати лише на виніс і доставку. А ще нардепи від монобільшості та низка представників «Слуги народу» в Київській облраді зібралися в елітному комплексі Koncha Zaspa Park, що на Обухівській трасі – у той час, коли той – відповідно до карантинних обмежень – не міг приймати відвідувачів. Розслідування Михайла Ткача