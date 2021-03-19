«Лижний інструктор-2?» У Зеленського досі просувають проєкт «Боржава» попри кримінальну справу (СХЕМИ| №292)

Українська влада на чолі з офісом Зеленського продовжує вести перемови з австрійцем Гернотом Ляйтнером, який обіцяє збудувати масштабний курорт у Карпатах. На землях, які він та пов’язані з ним фірми скупили раніше. У Зеленського залишають без уваги той факт, що ці землі арештовані в рамках кримінальної справи НАБУ, бо, за даними слідства, вони були придбані на виведені з бюджету гроші. Схоже, не турбує Банкову і той факт, що Ляйтнер ігнорує пряме запитання про те, хто саме фінансуватиме велике будівництво. Хоча ще наприкінці січня «Схеми» спільно зі словацькими журналістами-розслідувачами виявили за «олімпійським проєктом» будівництва курорту в Боржаві на Закарпатті бізнес-інтереси колишніх «регіоналів» (нині ОПЗЖ). А саме Владислава Каськіва – ексголови Держінвестпроекту часів Януковича, який нині є депутатом Закарпатської облради, та родини впливових українських політиків Юлії та Сергія Льовочкіних. Журналісти документально встановили їхню причетність до скупки карпатських земель, на яких нині планують побудувати курорт, з рахунків компаній через які, за даними слідства, виводились бюджетні кошти за часів реалізації «олімпійської надії» Януковича.

Що змінилося з часу оприлюднення цих фактів? Чи переглянула влада свої плани на співпрацю з австрійським інвестором стосовно будівництва курорту в Карпатах? І хто з фігурантів розслідування «Схем» потрапив у поле зору детективів НАБУ?