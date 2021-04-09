Російсько-українська війна триває вже восьмий рік. І крім дій на військовому фронті на сході України, не менш запекла боротьба розгорнулася і на іншому – дипломатичному. А майданчиком цього протистояння став Європейський суд з прав людини – судовий орган, який вирішує міждержавні суперечки та стає на захист громадян країн Ради Європи, коли порушені їхні права та свободи.



Як з’ясували «Схеми», нині Україна перебуває в трійці країн, на які в ЄСПЛ найбільше скаржились – і не останню роль в цьому відіграла спланована масова кампанія, в межах якої до Європейського суду надійшли тисячі скарг проти України стосовно війни на Донбасі. Скарг, які були здебільшого направлені або адвокатами із самої Росії, або юристами з окупованих територій Донецької та Луганської областей, підконтрольних Москві. Більше того, «Схеми» виявили, що ця кампанія, вірогідно, координувалася і принаймні частково фінансувалася безпосередньо Росією.