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05 лютого 2021, Київ 11:41
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«Зе-карантин»: день народження Зеленського, VIP-гості ресторанів та бездіяльність поліції

«Зе-карантин»: день народження Зеленського, VIP-гості ресторанів та бездіяльність поліції
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«Зе-карантин»: день народження Зеленського, VIP-гості ресторанів та бездіяльність поліції

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Вже майже рік Україна живе в умовах карантину, який передбачає обмеження різного рівня. І весь цей час українська влада – насамперед президент Володимир Зеленський – закликають українців неухильно їх дотримуватись. Та, як встановили «Схеми», самі вони часто заплющують очі на існуючі обмеження, які самі ж і запроваджують.

Так, президент Зеленський, який регулярно закликає українців бути відповідальними й обов’язково носити маски, святкував свій день народження, за підрахунками журналістів, в колі близько 30 осіб зі свого найближчого оточення – і ніхто з них не носив масок. Начальник Управління державної охорони, що відповідає за безпеку перших осіб держави, заявляє, що «карантину немає». А ресторани в Конча-Заспі продовжували таємно приймати відвідувачів під час локдауну, коли це було заборонено – поки поліція, яка мала б стежити за неухильним виконанням закону, приїжджала на виклики і не втручалась. Розслідування Михайла Ткача

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