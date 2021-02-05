Так, президент Зеленський, який регулярно закликає українців бути відповідальними й обов’язково носити маски, святкував свій день народження, за підрахунками журналістів, в колі близько 30 осіб зі свого найближчого оточення – і ніхто з них не носив масок. Начальник Управління державної охорони, що відповідає за безпеку перших осіб держави, заявляє, що «карантину немає». А ресторани в Конча-Заспі продовжували таємно приймати відвідувачів під час локдауну, коли це було заборонено – поки поліція, яка мала б стежити за неухильним виконанням закону, приїжджала на виклики і не втручалась. Розслідування Михайла Ткача