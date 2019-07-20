Голосувати за новий склад Верховної Ради 21 липня будуть не лише в Україні, а й за кордоном у виборчому окрузі. Зокрема, у Празі, де одна з найбільших українських громад у світі – близько 120 тисяч. І це перевищує словацьку, в’єтнамську та російську національні меншини. Однак, із цієї кількості українців зареєструвались під час останніх виборів президента близько 24 тисяч, а проголосували менш, ніж 4 тисячі. Журналісти Радіо Свобода поспілкувались із членами виборчої комісії у Празі, аби дізнатись: який інтерес проявляють українці напередодні парламентських виборів.