Сміливо говоримо – сезон провалився!

Рекордно-провальний сезон триває у Криму. Хоча Сергій Аксьонов пообіцяв Путіну, що цей туристичний сезон буде найкращим за всі пострадянські часи. Підконтрольний Кремлю глава Криму заявив - цьогоріч на півострові відпочинуть більше семи мільйонів туристів. Це навіть більше ніж чиновники півострова називали торік. Самі кримчани кількість туристів оцінюють по різному. Мої колеги перевірили найпопулярніші пляжі півострова та переглянули відео з камер стеження на пляжах. Скільки ж насправді курортників? Тільки факти про високий сезон на півострові.