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12 Лютий 2018, Київ 20:44
Фотогалереї

Фоторепортаж: Третій день зимової Олімпіади

12 лютого 2018 року

Дисципліни: біатлон, фігурне і швидке катання, лижний фристайл, керлінг, стрибки на лижах, сноуборд, хокей, їзда на санях та скелетон.
Бігові лижі: українські спортсмени тренуються в лижному центрі &laquo;Альпенсія&raquo; у Пхьончхані. 12 лютого 2018 року
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Бігові лижі: українські спортсмени тренуються в лижному центрі «Альпенсія» у Пхьончхані. 12 лютого 2018 року

Фрістайл: бронзова медалістка Юлія Галишева з Казахстану на подіумі під час церемонії вручення медалей в Пхьончхані, 12 лютого 2018 року
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Фрістайл: бронзова медалістка Юлія Галишева з Казахстану на подіумі під час церемонії вручення медалей в Пхьончхані, 12 лютого 2018 року

Слалом: представники допоміжного персоналу здіймають снігову хмару на трасі після відкладення змагань через сильний вітер &nbsp;
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Слалом: представники допоміжного персоналу здіймають снігову хмару на трасі після відкладення змагань через сильний вітер
 

Фігурне катання: Аліна Загітова, олімпійська спортсменка з Росії, під час виступу з вільної програми в спортивному центрі &laquo;Гангненд&raquo; в Пхьончхані &nbsp;
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Фігурне катання: Аліна Загітова, олімпійська спортсменка з Росії, під час виступу з вільної програми в спортивному центрі «Гангненд» в Пхьончхані
 

Хокей: жіноча збірна Японії перед першим періодом в грі проти команди Швейцарії у Пхьончхані &nbsp;
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Хокей: жіноча збірна Японії перед першим періодом в грі проти команди Швейцарії у Пхьончхані
 

Біатлон: Надія Пісарєва з Білорусі (ліворуч) змагається на дистанції в лижному центрі &laquo;Альпенсія&raquo; в Пхьончхані. Вероніка Новаковська з Польщі йде на трасі праворуч
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Біатлон: Надія Пісарєва з Білорусі (ліворуч) змагається на дистанції в лижному центрі «Альпенсія» в Пхьончхані. Вероніка Новаковська з Польщі йде на трасі праворуч

Біатлон: Лаура Дальмайєр з Німеччини фінішує на 10-кілометровій дистанції, виборюючи золоту медаль
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Біатлон: Лаура Дальмайєр з Німеччини фінішує на 10-кілометровій дистанції, виборюючи золоту медаль

Робот бере участь у змаганнях Ski Robot Challenge на лижному курорті Хенсенг у Південній Кореї. Змагання проводились паралельно з Олімпіадою в Пхьончхані
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Робот бере участь у змаганнях Ski Robot Challenge на лижному курорті Хенсенг у Південній Кореї. Змагання проводились паралельно з Олімпіадою в Пхьончхані

Фігурне катання: команда &laquo;Олімпійських спортсменів з Росії&raquo; радіє срібним медалям на подіумі після здобуття другого місця у командних вільних танцях. &laquo;Золото&raquo; дісталося Канаді, а &laquo;бронза&raquo;&nbsp;&ndash; США &nbsp;
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Фігурне катання: команда «Олімпійських спортсменів з Росії» радіє срібним медалям на подіумі після здобуття другого місця у командних вільних танцях. «Золото» дісталося Канаді, а «бронза» – США
 

Санний спорт: Емілі Свіні зі Сполучених Штатів розпочинає другий з&rsquo;їзд під час жіночих змагань у Пхьончхані
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Санний спорт: Емілі Свіні зі Сполучених Штатів розпочинає другий з’їзд під час жіночих змагань у Пхьончхані

Олімпійський вогонь горить на стадіоні в Пхьончхані
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Олімпійський вогонь горить на стадіоні в Пхьончхані

Скелетон: Йозеф Лук Кечіні з Італії на старті тренувального з&rsquo;їзду зі скелетону &ndash; виду санного спорту, коли з&#39;їжджають вниз головою
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Скелетон: Йозеф Лук Кечіні з Італії на старті тренувального з’їзду зі скелетону –
виду санного спорту, коли з'їжджають вниз головою

Сноубордінг: американка Джемі Андерсон, яка виборола золоту медаль, під час змагань в Фенікс-парку в Пхьончхані
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Сноубордінг: американка Джемі Андерсон, яка виборола золоту медаль, під час змагань в Фенікс-парку в Пхьончхані

Керлінг: росіянка Анастасія Бризгалова скеровує кам&rsquo;яну шайбу, а її колега Олександр Крушельницький дивиться під час змішаних змагань з керлінгу у матчі проти Швейцарії
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Керлінг: росіянка Анастасія Бризгалова скеровує кам’яну шайбу, а її колега Олександр Крушельницький дивиться під час змішаних змагань з керлінгу у матчі проти Швейцарії

Біатлон: Мартін Фуркад з Франції, який виграв золоту медаль, цілиться в тиру під час гонки на 12,5 кілометрів
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Біатлон: Мартін Фуркад з Франції, який виграв золоту медаль, цілиться в тиру під час гонки на 12,5 кілометрів

Ковзанярський спорт: Айрін Васт з Нідерландів перетинає фінішну пряму під час змагань на дистанції 1500 метрів &ndash; вона здобула золоту медаль
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Ковзанярський спорт: Айрін Васт з Нідерландів перетинає фінішну пряму під час змагань на дистанції 1500 метрів – вона здобула золоту медаль

Стрибки з трампліну: Ніка Крижнар зі Словенії летить у повітрі під час індивідуальних змагань в Пхьончхані
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Стрибки з трампліну: Ніка Крижнар зі Словенії летить у повітрі під час індивідуальних змагань в Пхьончхані

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