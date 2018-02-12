Фоторепортаж: Третій день зимової Олімпіади

12 лютого 2018 року
Бігові лижі: українські спортсмени тренуються в лижному центрі «Альпенсія» у Пхьончхані. 12 лютого 2018 року
Фрістайл: бронзова медалістка Юлія Галишева з Казахстану на подіумі під час церемонії вручення медалей в Пхьончхані, 12 лютого 2018 року
Слалом: представники допоміжного персоналу здіймають снігову хмару на трасі після відкладення змагань через сильний вітер
Фігурне катання: Аліна Загітова, олімпійська спортсменка з Росії, під час виступу з вільної програми в спортивному центрі «Гангненд» в Пхьончхані
Хокей: жіноча збірна Японії перед першим періодом в грі проти команди Швейцарії у Пхьончхані
Біатлон: Надія Пісарєва з Білорусі (ліворуч) змагається на дистанції в лижному центрі «Альпенсія» в Пхьончхані. Вероніка Новаковська з Польщі йде на трасі праворуч
Біатлон: Лаура Дальмайєр з Німеччини фінішує на 10-кілометровій дистанції, виборюючи золоту медаль
Робот бере участь у змаганнях Ski Robot Challenge на лижному курорті Хенсенг у Південній Кореї. Змагання проводились паралельно з Олімпіадою в Пхьончхані
Фігурне катання: команда «Олімпійських спортсменів з Росії» радіє срібним медалям на подіумі після здобуття другого місця у командних вільних танцях. «Золото» дісталося Канаді, а «бронза» – США
Санний спорт: Емілі Свіні зі Сполучених Штатів розпочинає другий з’їзд під час жіночих змагань у Пхьончхані
Олімпійський вогонь горить на стадіоні в Пхьончхані
Скелетон: Йозеф Лук Кечіні з Італії на старті тренувального з’їзду зі скелетону –
виду санного спорту, коли з'їжджають вниз головою
Сноубордінг: американка Джемі Андерсон, яка виборола золоту медаль, під час змагань в Фенікс-парку в Пхьончхані
Керлінг: росіянка Анастасія Бризгалова скеровує кам’яну шайбу, а її колега Олександр Крушельницький дивиться під час змішаних змагань з керлінгу у матчі проти Швейцарії
Біатлон: Мартін Фуркад з Франції, який виграв золоту медаль, цілиться в тиру під час гонки на 12,5 кілометрів
Ковзанярський спорт: Айрін Васт з Нідерландів перетинає фінішну пряму під час змагань на дистанції 1500 метрів – вона здобула золоту медаль
Стрибки з трампліну: Ніка Крижнар зі Словенії летить у повітрі під час індивідуальних змагань в Пхьончхані