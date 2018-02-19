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20 Лютий 2018, Київ 01:13
Фотогалереї

Фоторепортаж: Десятий день зимової Олімпіади

19 лютого 2018 року

Дисципліни: гірські лижі, біатлон, бобслей, керлінг, фігурне катання, фрістайл, хокей, комбінована лижна естафета, стрибки з трампліна, сноуборд, швидкісне катання на ковзанах
Фігурне катання: Виступ фігуристів у парних танцях з України Олександри Назарової і Максима Нікітіна під час короткої програми на зимовій Олімпіаді 2018 року. Пхьончхан, Південна Корея, 19 лютого 2018 року &nbsp;
1 Фігурне катання: Виступ фігуристів у парних танцях з України Олександри Назарової і Максима Нікітіна під час короткої програми на зимовій Олімпіаді 2018 року. Пхьончхан, Південна Корея, 19 лютого 2018 року
 
Фристайл: Сабріна Какмаклі з Німеччини змагається у жіночій лижній хаф-пайп кваліфікації у сніжному &laquo;Фенікс-парку&raquo; під час зимових Олімпійських ігор 2018 року &nbsp;
2 Фристайл: Сабріна Какмаклі з Німеччини змагається у жіночій лижній хаф-пайп кваліфікації у сніжному «Фенікс-парку» під час зимових Олімпійських ігор 2018 року
 
Фристайл: Золоту медаль здобув спортсмен України Олександр Абраменко
3 Фристайл: Золоту медаль здобув спортсмен України Олександр Абраменко
Біатлон: Аіта Гаспарін зі&nbsp;Швейцарії налаштовує свою гвинтівку під час змагань з біатлону
4 Біатлон: Аіта Гаспарін зі Швейцарії налаштовує свою гвинтівку під час змагань з біатлону
Сноуборд: Міябі Оніцука з Японії під час жіночої кваліфікації зі сноуборду в гірськолижному центрі &laquo;Альпенія&raquo;
5 Сноуборд: Міябі Оніцука з Японії під час жіночої кваліфікації зі сноуборду в гірськолижному центрі «Альпенія»
Біг на ковзанах: золотий медаліст Хавард Лорентцен із Норвегії святкує встановлення нового олімпійського рекорду під час перегонів на 500 метрів
6 Біг на ковзанах: золотий медаліст Хавард Лорентцен із Норвегії святкує встановлення нового олімпійського рекорду під час перегонів на 500 метрів
Швидкісне катання на ковзанах: збірна Нідерландів із Маріт Лінстра (в центрі), Іриною Вуст (ліворуч) і Антуанеттою де Йонг під час змагань у чвертьфіналі серед жіночих команд у швидкісних гонках із переслідуванням.&nbsp;Команда встановила новий олімпійський рекорд у своїй дисципліні &nbsp;
7 Швидкісне катання на ковзанах: збірна Нідерландів із Маріт Лінстра (в центрі), Іриною Вуст (ліворуч) і Антуанеттою де Йонг під час змагань у чвертьфіналі серед жіночих команд у швидкісних гонках із переслідуванням. Команда встановила новий олімпійський рекорд у своїй дисципліні
 
Комбінована лижна естафета: Ернест Яхін із команди з Росії стрибає під час тренувань у двоєборстві комбінованої лижної естафети
8 Комбінована лижна естафета: Ернест Яхін із команди з Росії стрибає під час тренувань у двоєборстві комбінованої лижної естафети
Катання на гірських лижах: Австрійка Стефані Венієр реагує після закінчення тренувань у змаганнях серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 року &nbsp;
9 Катання на гірських лижах: Австрійка Стефані Венієр реагує після закінчення тренувань у змаганнях серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 року
 
Хокей: гравці команди США відзначають свою перемогу над командою Фінляндії з рахунком 5:0 після матчу жіночого півфіналу &nbsp;
10 Хокей: гравці команди США відзначають свою перемогу над командою Фінляндії з рахунком 5:0 після матчу жіночого півфіналу
 
Хокей: Воротар Меері Райзанен із Фінляндії під час півфінального матчу серед жінок
11 Хокей: Воротар Меері Райзанен із Фінляндії під час півфінального матчу серед жінок
Керлінг: уболівальники розмахують американським прапором після того, як команда США виграла коло змагань з керлінгу між США та Канадою
12 Керлінг: уболівальники розмахують американським прапором після того, як команда США виграла коло змагань з керлінгу між США та Канадою
Бобслей: Спортсмени з Латвії Оскарс Кіберманіс і Матісс Мікніс змагаються у двомісному бобслеї під час 3-го тесту
13 Бобслей: Спортсмени з Латвії Оскарс Кіберманіс і Матісс Мікніс змагаються у двомісному бобслеї під час 3-го тесту
Стрибки з трампліна: Річард Фрайтаг, спортсмен із Німеччини, змагається у першому раунді змагань на великому трампліні у змаганнях серед чоловіків. Команда Німеччини здобула срібло.
14 Стрибки з трампліна: Річард Фрайтаг, спортсмен із Німеччини, змагається у першому раунді змагань на великому трампліні у змаганнях серед чоловіків. Команда Німеччини здобула срібло.
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