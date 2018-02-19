Фоторепортаж: Десятий день зимової Олімпіади

7 Швидкісне катання на ковзанах: збірна Нідерландів із Маріт Лінстра (в центрі), Іриною Вуст (ліворуч) і Антуанеттою де Йонг під час змагань у чвертьфіналі серед жіночих команд у швидкісних гонках із переслідуванням. Команда встановила новий олімпійський рекорд у своїй дисципліні

