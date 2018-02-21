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ТОП новини
22 Лютий 2018, Київ 02:31
Фотогалереї
Фоторепортаж: Дванадцятий день зимової Олімпіади
21 Лютий 2018, 21:50
21 лютого 2018 року
Дисципліни: гірські лижі, біатлон, бобслей, лижні гонки, керлінг, фігурне катання, фрістайл, хокей, комбінована лижна естафета, сноуборд, ковзанярський спорт.
1
Фігурне катання: Аліна Загітова, олімпійський спортсмен із Росії, встановила новий світовий рекорд у змаганнях у жіночому одиночному катанні на Олімпіаді в Пхьончхані
2
Фрі-стайл: Спортсмен зі Швейцарії Армін Нідерер під час змагань із скі-кросу серед чоловіків. Золоту нагороду Олімпійських ігор-2018 року виборов канадієць Бреді Леман
3
Лижне двоборство: В окулярах японського лижника Такехіро Ватанабе відображається лижний стадіон «Альпенсія»
4
Лижне двоборство: Під час тренувань стрибка з трампліну.
5
Хокей: Ноора Раті з Фінляндії розігрівається перед матчем. Жіноча збірна Фінляндії з хокею виборола бронзу в матчі проти олімпійських спортсменів із Росії з рахунком 3:2
6
Хокей: Джон Маккарті зі США врізався у скло після того, як він пропустив пенальті у матчі між командою Чехії та США
7
Сноуборд: Сноубордист під час кваліфікаційних змагань
8
Лижні гонки: Річард Джоуве з Франції та Йоганес Хоесфлот Клайбо з Норвегії під час змагань із вільної кваліфікації
9
Лижні гонки: Джессіка Хіггінс і Кіккан Рендалл зі США святкують перемогу. Спортсменки завоювали золоту медаль, вигравши жіночий спринт
10
Гірські лижі: Золотий фініш італійської спортсменки Софії Годжія
11
Керлінг: Канадієць Марк Кеннеді практикується перед змаганнями з командою Данії
12
Бобслей: Німецькі бобслеїстки Маріама Джаманка і Ліза Баквітц виграли золото на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані
13
Ковзанярський спорт: команда Японії у складі Міго Такаґі (в центрі), Аяка Кікучі (праворуч) і Нана Такаґі (ліворуч) відображаються на льоду під час півфінальної жіночої командної гонки
14
Ковзанярський спортю Зліва на право: спорстменки з Нідерландів Ірен Вюст, Марріт Ленстра та Антуанетте де Йонг реагують на срібло, а японська команда (на передньому плані) святкує золото у фіналі жіночої командної гонки
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