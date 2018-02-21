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22 Лютий 2018, Київ 02:31
Фотогалереї

Фоторепортаж: Дванадцятий день зимової Олімпіади

21 лютого 2018 року

Дисципліни: гірські лижі, біатлон, бобслей, лижні гонки, керлінг, фігурне катання, фрістайл, хокей, комбінована лижна естафета, сноуборд, ковзанярський спорт.
Фігурне катання: Аліна Загітова,&nbsp;олімпійський спортсмен із Росії, встановила новий світовий рекорд у змаганнях у жіночому одиночному катанні на Олімпіаді в Пхьончхані
1 Фігурне катання: Аліна Загітова, олімпійський спортсмен із Росії, встановила новий світовий рекорд у змаганнях у жіночому одиночному катанні на Олімпіаді в Пхьончхані
Фрі-стайл: Спортсмен зі Швейцарії Армін Нідерер під час змагань із скі-кросу серед чоловіків. Золоту нагороду Олімпійських ігор-2018 року виборов канадієць Бреді Леман&nbsp;
2 Фрі-стайл: Спортсмен зі Швейцарії Армін Нідерер під час змагань із скі-кросу серед чоловіків. Золоту нагороду Олімпійських ігор-2018 року виборов канадієць Бреді Леман 
Лижне двоборство: В окулярах японського лижника Такехіро Ватанабе відображається лижний стадіон &laquo;Альпенсія&raquo;
3 Лижне двоборство: В окулярах японського лижника Такехіро Ватанабе відображається лижний стадіон «Альпенсія»
Лижне двоборство: Під час тренувань стрибка з трампліну.
4 Лижне двоборство: Під час тренувань стрибка з трампліну.
Хокей: Ноора Раті з Фінляндії розігрівається перед матчем.&nbsp;Жіноча збірна Фінляндії з хокею виборола бронзу в матчі проти олімпійських спортсменів із Росії з рахунком 3:2
5 Хокей: Ноора Раті з Фінляндії розігрівається перед матчем. Жіноча збірна Фінляндії з хокею виборола бронзу в матчі проти олімпійських спортсменів із Росії з рахунком 3:2
Хокей: Джон Маккарті зі США врізався у скло після того, як він пропустив пенальті у матчі між командою Чехії та США
6 Хокей: Джон Маккарті зі США врізався у скло після того, як він пропустив пенальті у матчі між командою Чехії та США
Сноуборд: Сноубордист під час кваліфікаційних змагань
7 Сноуборд: Сноубордист під час кваліфікаційних змагань
Лижні гонки: Річард Джоуве з Франції та Йоганес Хоесфлот Клайбо з Норвегії під час змагань із вільної кваліфікації
8 Лижні гонки: Річард Джоуве з Франції та Йоганес Хоесфлот Клайбо з Норвегії під час змагань із вільної кваліфікації
Лижні гонки:&nbsp;Джессіка Хіггінс і Кіккан Рендалл зі США святкують перемогу.&nbsp;Спортсменки завоювали золоту медаль, вигравши жіночий спринт
9 Лижні гонки: Джессіка Хіггінс і Кіккан Рендалл зі США святкують перемогу. Спортсменки завоювали золоту медаль, вигравши жіночий спринт
Гірські лижі: Золотий фініш італійської спортсменки Софії Годжія
10 Гірські лижі: Золотий фініш італійської спортсменки Софії Годжія
Керлінг: Канадієць Марк Кеннеді практикується перед змаганнями з командою Данії
11 Керлінг: Канадієць Марк Кеннеді практикується перед змаганнями з командою Данії
Бобслей: Німецькі бобслеїстки Маріама Джаманка і Ліза Баквітц виграли золото на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані
12 Бобслей: Німецькі бобслеїстки Маріама Джаманка і Ліза Баквітц виграли золото на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані
Ковзанярський спорт: команда Японії у складі&nbsp;Міго Такаґі (в центрі), Аяка Кікучі&nbsp;(праворуч) і Нана Такаґі (ліворуч) відображаються на льоду під час півфінальної жіночої командної гонки
13 Ковзанярський спорт: команда Японії у складі Міго Такаґі (в центрі), Аяка Кікучі (праворуч) і Нана Такаґі (ліворуч) відображаються на льоду під час півфінальної жіночої командної гонки
Ковзанярський спортю&nbsp;Зліва на право: спорстменки з Нідерландів Ірен Вюст, Марріт Ленстра та Антуанетте де Йонг&nbsp;реагують на срібло, а японська команда (на передньому плані) святкує золото у фіналі жіночої командної гонки
14 Ковзанярський спортю Зліва на право: спорстменки з Нідерландів Ірен Вюст, Марріт Ленстра та Антуанетте де Йонг реагують на срібло, а японська команда (на передньому плані) святкує золото у фіналі жіночої командної гонки
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