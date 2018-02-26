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27 Лютий 2018, Київ 05:39
Фотогалереї
Закриття Олімпіади в Пхьончхані
26 Лютий 2018, 23:10
У Південній Кореї 25 лютого завершилася зимова Олімпіада
У Південній Кореї 25 лютого завершилася зимова Олімпіада. На церемонії закриття в Пхьончхані погасили олімпійський вогонь.
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Феєрверки на церемонії закриття зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані
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Переможцем неофіційного загальнокомандного заліку зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані стала збірна Норвегії. Норвезькі спортсмени на Олімпіаді завоювали 39 медалей (14 золотих, 14 срібних і 11 бронзових)
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Норвежці встановили рекорд за загальною кількістю медалей на одних зимових Олімпійських іграх, перевершивши досягнення збірної США на змаганнях у Ванкувері в 2010 році
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Кілька сотень артистів вийшли на стадіон на церемонії закриття, тримаючи в руках кульки, які світяться
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Відображення традиційної пагоди, символу миру в розумінні корейців, на стадіоні в Пхьончхані
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Танцювальний номер на церемонії закриття Олімпійських ігор
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Спортсмени з різних країн на стадіоні під час офіційного закриття Олімпіади
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Спортсменам із Росії не дозволили пронести свій прапор на закритті – вони знову пройшли під нейтральним прапором. Збірну Росії відсторонили від Олімпіади через допінговий скандал на Олімпіаді в Сочі. У Пхьончхані росіяни виступали не як збірна країни, а як олімпійські атлети з Росії
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Олімпійські атлети з Росії зайняли 13-е місце в неофіційному медальному заліку Олімпіади. На їхньому рахунку два золота, шість срібних нагород і дев'ять бронзових медалей
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Білорусь з двома золотими і однією срібною нагородою розташувалася на 15-місці. Україна з одним золотом зайняла 21-е місце
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Збірна Казахстану на церемонії закриття Олімпіади. У скарбничці країни – одна бронзова медаль, завойована фрістайлісткою Юлією Галишевою. Спортивні оглядачі вважають, що Казахстан в Пхьончхані виступив гірше, ніж у Сочі в 2014 році
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У загальнокомандному заліку Казахстан перебуває на 28-у місці
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Кілька титулованих казахстанців, на які покладали надії, в тому числі фристайлист Дмитро Рейхерд, лижник Олексій Полторанін і фігурист Денис Тен – бронзовий призер сочинської Олімпіади, залишилися в Пхьончхані без нагород. Казахстанські шорт-трекісти, які готувалися до нинішніх Ігор в Нідерландах, теж не змогли завоювати олімпійські медалі.
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Південна Корея, яка приймала Ігри, – на сьомому місці.
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Яскраве шоу на церемонії закриття Олімпіади
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В центрі дочка президента США Дональда Трампа Іванка Трамп, яка очолювала делегацію Сполучених Штатів Америки на церемонії закриття, а праворуч від неї Кім Йон Чхоль, заступник голови центрального комітету правлячої в Північній Кореї партії
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Відкриття і закриття Олімпіади в Пхьончхані не можна назвати пишними церемоніями. Організатори зробили акцент на історії Південної Кореї, сюжет і самі декорації були наповнені змістом
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Наступні зимові Олімпійські ігри пройдуть в 2022 році в Пекіні
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Церемонія закриття Зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхьончхані
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