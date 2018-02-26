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27 Лютий 2018, Київ 05:39
Фотогалереї

Закриття Олімпіади в Пхьончхані

У Південній Кореї 25 лютого завершилася зимова Олімпіада

У Південній Кореї 25 лютого завершилася зимова Олімпіада. На церемонії закриття в Пхьончхані погасили олімпійський вогонь.
Феєрверки на церемонії закриття зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані
1 Феєрверки на церемонії закриття зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані
Переможцем неофіційного загальнокомандного заліку зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані стала збірна Норвегії. Норвезькі спортсмени на Олімпіаді завоювали 39 медалей (14 золотих, 14 срібних і 11 бронзових)
2 Переможцем неофіційного загальнокомандного заліку зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані стала збірна Норвегії. Норвезькі спортсмени на Олімпіаді завоювали 39 медалей (14 золотих, 14 срібних і 11 бронзових)
Норвежці встановили рекорд за загальною кількістю медалей на одних зимових Олімпійських іграх, перевершивши досягнення збірної США на змаганнях у Ванкувері в 2010 році
3 Норвежці встановили рекорд за загальною кількістю медалей на одних зимових Олімпійських іграх, перевершивши досягнення збірної США на змаганнях у Ванкувері в 2010 році
Кілька сотень артистів вийшли на стадіон на церемонії закриття, тримаючи в руках кульки, які світяться
4 Кілька сотень артистів вийшли на стадіон на церемонії закриття, тримаючи в руках кульки, які світяться
Відображення традиційної пагоди, символу миру в розумінні корейців, на стадіоні в Пхьончхані
5 Відображення традиційної пагоди, символу миру в розумінні корейців, на стадіоні в Пхьончхані
Танцювальний номер на церемонії закриття Олімпійських ігор
6 Танцювальний номер на церемонії закриття Олімпійських ігор
Спортсмени з різних країн на стадіоні під час офіційного закриття Олімпіади
7 Спортсмени з різних країн на стадіоні під час офіційного закриття Олімпіади
Спортсменам із Росії не дозволили пронести свій прапор на закритті&nbsp;&ndash; вони знову пройшли під нейтральним прапором. Збірну Росії відсторонили від Олімпіади через допінговий скандал на Олімпіаді в Сочі. У Пхьончхані росіяни виступали не як збірна країни, а як олімпійські атлети з Росії
8 Спортсменам із Росії не дозволили пронести свій прапор на закритті – вони знову пройшли під нейтральним прапором. Збірну Росії відсторонили від Олімпіади через допінговий скандал на Олімпіаді в Сочі. У Пхьончхані росіяни виступали не як збірна країни, а як олімпійські атлети з Росії
Олімпійські атлети з Росії зайняли 13-е місце в неофіційному медальному заліку Олімпіади. На їхньому рахунку два золота, шість срібних нагород і дев&#39;ять бронзових медалей
9 Олімпійські атлети з Росії зайняли 13-е місце в неофіційному медальному заліку Олімпіади. На їхньому рахунку два золота, шість срібних нагород і дев'ять бронзових медалей
Білорусь з двома золотими і однією срібною нагородою розташувалася на 15-місці. Україна з одним золотом зайняла 21-е місце
10 Білорусь з двома золотими і однією срібною нагородою розташувалася на 15-місці. Україна з одним золотом зайняла 21-е місце
Збірна Казахстану на церемонії закриття Олімпіади. У скарбничці країни&nbsp;&ndash; одна бронзова медаль, завойована фрістайлісткою Юлією Галишевою. Спортивні оглядачі вважають, що Казахстан в Пхьончхані виступив гірше, ніж у Сочі в 2014 році
11 Збірна Казахстану на церемонії закриття Олімпіади. У скарбничці країни – одна бронзова медаль, завойована фрістайлісткою Юлією Галишевою. Спортивні оглядачі вважають, що Казахстан в Пхьончхані виступив гірше, ніж у Сочі в 2014 році
У загальнокомандному заліку Казахстан перебуває на 28-у місці
12 У загальнокомандному заліку Казахстан перебуває на 28-у місці
Кілька титулованих казахстанців, на які покладали надії, в тому числі фристайлист Дмитро Рейхерд, лижник Олексій Полторанін і фігурист Денис Тен&nbsp;&ndash; бронзовий призер сочинської Олімпіади, залишилися в Пхьончхані без нагород. Казахстанські шорт-трекісти, які готувалися до нинішніх Ігор в Нідерландах,&nbsp; теж не змогли завоювати олімпійські медалі.
13 Кілька титулованих казахстанців, на які покладали надії, в тому числі фристайлист Дмитро Рейхерд, лижник Олексій Полторанін і фігурист Денис Тен – бронзовий призер сочинської Олімпіади, залишилися в Пхьончхані без нагород. Казахстанські шорт-трекісти, які готувалися до нинішніх Ігор в Нідерландах,  теж не змогли завоювати олімпійські медалі.
Південна Корея, яка приймала Ігри,&nbsp;&ndash; на сьомому місці.
14 Південна Корея, яка приймала Ігри, – на сьомому місці.
Яскраве шоу на церемонії закриття Олімпіади
15 Яскраве шоу на церемонії закриття Олімпіади
В центрі дочка президента США Дональда Трампа Іванка Трамп, яка очолювала делегацію Сполучених Штатів&nbsp; Америки на церемонії закриття, а праворуч від неї Кім Йон Чхоль, заступник голови центрального комітету правлячої в Північній Кореї партії
16 В центрі дочка президента США Дональда Трампа Іванка Трамп, яка очолювала делегацію Сполучених Штатів  Америки на церемонії закриття, а праворуч від неї Кім Йон Чхоль, заступник голови центрального комітету правлячої в Північній Кореї партії
Відкриття і закриття Олімпіади в Пхьончхані не можна назвати пишними церемоніями. Організатори зробили акцент на історії Південної Кореї, сюжет і самі декорації були наповнені змістом &nbsp;
17 Відкриття і закриття Олімпіади в Пхьончхані не можна назвати пишними церемоніями. Організатори зробили акцент на історії Південної Кореї, сюжет і самі декорації були наповнені змістом
 
Наступні зимові Олімпійські ігри пройдуть в 2022 році в Пекіні
18 Наступні зимові Олімпійські ігри пройдуть в 2022 році в Пекіні
Церемонія закриття Зимових Олімпійських ігор 2018 року в&nbsp;Пхьончхані
19 Церемонія закриття Зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхьончхані
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