Закриття Олімпіади в Пхьончхані

8 Спортсменам із Росії не дозволили пронести свій прапор на закритті – вони знову пройшли під нейтральним прапором. Збірну Росії відсторонили від Олімпіади через допінговий скандал на Олімпіаді в Сочі. У Пхьончхані росіяни виступали не як збірна країни, а як олімпійські атлети з Росії