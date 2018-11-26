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26 Листопад 2018, Київ 15:58
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Воєнний стан в Україні - спецефір Радіо Свобода 

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26 листопада на онлайн-платформах Радіо Свобода стартує спеціальний ефір на тему запровадження в Україні воєнного стану.

В рамках ефіру дивіться включення з Керчі та Києва, розмови з експертами та аналітику на тему російської агресії в Чорному морі.

Дивіться також відео з прес-конференції Міністерства оборони з приводу питання мобілізації, а також стрім з Верховної Ради, де в 16:00 пройде голосування за запровадження воєнного стану.

В 18:00 Радіо Свобода також транслюватиме засідання Ради безпеки ООН на тему конфлікту в Чорному морі, на підходах до Керченської протоки.

Спеціальний ефір можна дивитися на YouTube, Facebook, Twitter та сайті Радіо Свобода.

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