Воєнний стан в Україні - спецефір Радіо Свобода 

26 листопада на онлайн-платформах Радіо Свобода стартує спеціальний ефір на тему запровадження в Україні воєнного стану.

В рамках ефіру дивіться включення з Керчі та Києва, розмови з експертами та аналітику на тему російської агресії в Чорному морі.

Дивіться також відео з прес-конференції Міністерства оборони з приводу питання мобілізації, а також стрім з Верховної Ради, де в 16:00 пройде голосування за запровадження воєнного стану.

В 18:00 Радіо Свобода також транслюватиме засідання Ради безпеки ООН на тему конфлікту в Чорному морі, на підходах до Керченської протоки.

Спеціальний ефір можна дивитися на YouTube, Facebook, Twitter та сайті Радіо Свобода.