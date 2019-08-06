У Національному інституті оборони США порадили Вашингтонові чекати колапсу Росії

Найбільша загроза для Росії, пише професор міжнародної безпеки базованого у Вашингтоні Національного університету оборони Пітер Єльцов, – не США, а сама Росія.

Росія лише на вигляд потужна, пише Пітер Єльцов у журналі «Політіко», але насправді вона слабкіша за Російську імперію Романових (1613–1917 роки) чи Радянський Союз. На його думку, найбільшою проблемою Росії є відсутність національної ідентичності, яка б охоплювала населення всієї країни. І щойно Москва ослабить контроль над місцевими виборами, вважає він, різні національні групи шукатимуть незалежності. Єльцов, антрополог, історик і політолог, що прожив тривалий час в Росії, вважає, що це станеться у наступні 10, максимум 30 років.

На підтримку своєї думки він наводить три аргументи.

Щойно Москва ослабить контроль над місцевими виборами, різні національні групи шукатимуть незалежності

Перше: в Росії наявні сильні сепаратистські тенденції. Як приклад він наводить Татарстан і Башкортостан, автономні республіки, які мають потужні націоналістичні організації. І там не забули, як Іван Грозний захопив Казань у 1552 році, пише Єльцов. Інші приклади – Чечня і навіть самі ж росіяни за національністю в Сибіру, на Уралі та на Далекому Сході.

Дослідник припускає, що це станеться вже після того, як Володимир Путін відійде від влади, зробивши тим самим слова В’ячеслава Володіна, голови Державної думи Федеральних зборів Росії, про те, що «є Путін, є Росія, немає Путіна, немає Росії», пророчими.

По-друге, сучасна об’єднавча ідеологія Росії, на думку Єльцова, не має потужності своїх попередників – царизму й марксизму-ленінінзму. Путінізм, пише він, – «вогненна суміш євразійства і того, що російський ультраконсервативний філософ Олександр Дугін називає «четвертою політичною теорією».

Ядром євразійства, яке зародилося у 1920-х роках в осередку антикомуністичних іммігрантів із Росії, є ідея про месіанську роль Росії, яка не є частиною ані Заходу, ані Сходу, пояснює він. Теорія Дугіна, за його словами, об’єднує «все найкраще» з фашизму і комунізму в боротьбі з лібералізмом. Регіональний націоналізм, на його думку, є значно потужнішим викликом путінізму, ніж лібералізм.

І останнє. Інтелектуальний і економічний потенціал Росії набагато слабший за той, що був у часи Російської імперії і Радянського Союзу. За царя «європейці приїжджали в Росію працювати лікарями, викладати в університетах, робити дослідження і вести бізнес». Радянський Союз створив досить комфортні умови для провідних вчених, якщо вони залишалися аполітичними. Зараз, пише він, «вища освіта і наука в Росії перебувають у катастрофічно поганому стані». Економіка залежить від природних покладів, а діти еліти їдуть вчитися на Захід.

Інтелектуальний і економічний потенціал Росії набагато слабший за той, що був у часи Російської імперії і Радянського Союзу

Світ має бути готовий до дезінтеграції Росії, пише Єльцов.

Він радить урядові США і союзникам у своєму підході до Росії комбінувати стратегічне терпіння і стримування. Він вважає, що прагматична співпраця з Путіним не є умиротворенням і є в інтересах США. Дослідник пропонує американським високопосадовцям регулярно зустрічатися з Путіним і його близьким колом, а також переглянути політику санкцій, послабивши їх в одних сферах і посиливши в інших. Єльцов нагадує, що Радянський Союз розвалився не через санкції, а через те, що «радянський народ», включно із людьми в найвищих ешелонах влади, втратив віру в керівну ідеологію і почав із надією дивитися на Захід.

Національний університет оборони США (National Defense University) фінансується Міноборони США.

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