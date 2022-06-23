Статус країни-кандидата на членство в ЄС: що він може дати Україні

- Статус кандидата на членство у ЄС: що він дає і яке значення матиме?
Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом надати статус кандидата на членство в Європейському Союзі для України та Молдови, а також підтримати європейську перспективу для Грузії. 23 червня вранці у Брюсселі стартував саміт лідерів Євросоюзу, на якому Україні, найімовірніше, нададуть статус кандидата ЄС.
Про це у програмі Свобода Live:
- Одна доба - два «Байрактари»
За одну добу українці скинулися на два безпілотники «Байрактар». Телеведучий та волонтер Сергій Притула разом з блогером Ігорем Лаченковим оголосили про збір коштів на три «Байрактари» для українських військових.
Поставили ціль — зібрати 500 мільйонів гривень за тиждень. Це 15 мільйонів доларів. Збір коштів у межах проєкту «Народний Байрактар» розпочався о 9 ранку вчора і вже за добу вдалося зібрати гроші на два «Байрактари».
Як це було розповість волонтер Сергій Притула в програмі Свобода Live
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