100 років від загибелі Симона Петлюри: у Києві відкрили виставку артефактів доби УНР

У Києві у Національному музеї історії України відкрили виставку «Шлях героїв. Пам'яті Симона Петлюри». Ця виставка приурочена до сторіччя убивства Симона Петлюри і створена за підтримки Фундації Пилипа Орлика. На виставці можна побачити артефакти доби Української Народної Республіки. Більшість експонатів представлені в незалежній Україні вперше

Військовий 152-ї окремої єгерської бригади ім. Симона Петлюри на відкриті виставки. Експозицію сформували з експонатів колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук у Канаді. Українська еміграція десятиліттями зберігала їх для того, щоб передати Україні після відновлення незалежності. У «Заповіті» засновників Військового музею колекцію мали передати до Національного музею історії України
Під час відкриття виставки «Шлях героїв. Пам'яті Симона Петлюри», Київ, 27 травня 2026 року/
Голова Національного банку України Андрій Пишний у своєму виступі підкреслив вагу постаті Симона Петлюри для української історії та сьогодення: «Симон Петлюра казав: «У боротьбі виростає сила». Ці слова саме те, що потрібно почути кожному українцю. Ми розуміємо, що наша незалежність і суверенітет, наше майбутнє й наше життя потребують боротьби. Постать Симона Петлюри надихає. Ми сьогодні продовжуємо боротьбу, яку розпочав він. І нашому поколінню, нам з вами, випало її завершити перемогою»
Андрій Пишний презентував монету, яку випустив Нацбанк до 100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри
«Важливо будувати мости між людьми, які століттями відстоювали нашу державу, і нашим сьогоденням. Вони надихають нас продовжувати цю справу. Служба безпеки України та інші Сили оборони докладають максимум зусиль, щоб бути гідними їхньої пам’яті», – сказав під час відкриття виставки в.о. голови Служби безпеки України Євген Хмара
Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко під час відкриття виставки.«Ця виставка демонструє тяглість боротьби українців за свободу та має глибоке символічне значення для сучасних захисників України – спадкоємців почесної справи – боротьби за незалежність. Їхньою метою була сильна, незалежна й процвітаюча Україна. Завдання сучасних Сил оборони – продовжити цю боротьбу, зберегти державність та завершити справу попередніх поколінь. І Національна гвардія, як їхня складова, щодня робить внесок у наближення цієї мети», – зазначив Олександр Півненко
Прапор Другого Уманського полку кінних запорожців Окремої кінної дивізії Армії УНР. 1920 рік
Симон Петлюра. Портрет пензля Євсевія Ліпецького. 1949 рік
Наказ повстанцям Головного Отамана Симона Петлюри й Військового Міністра, полковника Володимира Сальського від 7 травня 1920 року
На виставці можна побачити понад 200 артефактів, які ілюструють перебіг визвольних змагань першої чверті 20 століття. Серед представлених експонатів – особисті речі видатних військових і політичних діячів доби Української революції 1917–1921 років
Більшість експонатів представлено в незалежній Україні вперше
Прапор Першої Дружини лицарів Хреста Симона Петлюри в Познані (за проєктом М. Битинського). 1942 рік
Особливе місце в експозиції посідають бойові знамена Армії УНР
Полкове знамено Першого Січового гетьмана Петра Дорошенка полку Синьої дивізії Армії УНР. 1918 рік
Старшинський багнет колишнього командира Запорізького корпусу (групи) генерала-хорунжого Володимира Сальського
Друкарська машинка «Корона», яка належала Симону Петлюрі
Експозиції виставки «Шлях героїв. Пам'яті Симона Петлюри» у Києві
Залізний хрест за Зимовий похід і бої 1920 року. Належав полковнику Олександру Вишнівському
Відзнаки генерал-хорунжого Михайла Садовського. Зліва направо: Залізний Хрест за Зимовий похід і бої, памʼятна військова відзнака УГА, Український комбатантський хрест, Воєнний Хрест УНР
Прапор 6-ї Січової стрілецької дивізії Армії УНР 1920 рік (копія за малюнком Миколи Битинського)
Виставка доступна для огляду відвідувачами у Національному музеї історії України
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

