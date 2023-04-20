У Київ приїхав генсек НАТО. Про що спілкувалися Зеленський і Столтенберг

Спочатку з'явилися фото, з яких стало зрозуміло, що генсек НАТО перебуває у Києві. Вже згодом візит підтвердив президент України. На спільній прес-конференції Столтенберг та Зеленський говорили і про перспективи членства України в НАТО. В офісі президента підтвердили, що вони також обговорили гарантії безпеки для України. При цьому Зеленський наголосив, що ці гарантії не замінять членство країни в НАТО і висловив сподівання, що саміт північно-атлантичного альянсу у Вільнюсі вже за два місяці може стати історичною подією. Макс Грабовський розкаже докладніше.