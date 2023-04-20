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У Київ приїхав генсек НАТО. Про що спілкувалися Зеленський і Столтенберг

У Київ приїхав генсек НАТО. Про що спілкувалися Зеленський і Столтенберг
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У Київ приїхав генсек НАТО. Про що спілкувалися Зеленський і Столтенберг

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Про Рамштайн та надання далекобійної зброї. На банковій розповіли про що говорили президент Володимир Зеленський та Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про несподіваний візит очільника Альянсу до української столиці стало відомо сьогодні зранку.

Спочатку з'явилися фото, з яких стало зрозуміло, що генсек НАТО перебуває у Києві. Вже згодом візит підтвердив президент України. На спільній прес-конференції Столтенберг та Зеленський говорили і про перспективи членства України в НАТО. В офісі президента підтвердили, що вони також обговорили гарантії безпеки для України. При цьому Зеленський наголосив, що ці гарантії не замінять членство країни в НАТО і висловив сподівання, що саміт північно-атлантичного альянсу у Вільнюсі вже за два місяці може стати історичною подією. Макс Грабовський розкаже докладніше.

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