Психолог про виборчу ненависть в Україні, ставлення до війни на Донбасі та до Росії

Українці готові під час нинішньої президентської кампанії перегризти одне одному горлянку в соцмережах, але в цьому є і позитив. Виборчу ненависть виплескують в інтернеті й менше бажання демонструвати її в офлайні. Такими спостереженнями поділився у розмові з Радіо Свобода політичний психолог Вадим Васютинський. Він не виключає, що через кілька місяців деякі «фейсбучні вороги» обійматимуться в реальному житті. Але на таке ставлення не варто очікувати новому чи старому-новому президентові. Завищені очікування виллються у величезний негатив і невисоку легітимність того, хто сидітиме на Банковій. Хоча, якщо все-таки президентові вдасться виправдовувати сподівання, виборці вибачать йому навіть певне зловживання владою. Також Васютинський проаналізував, на які поступки українці готові піти перед Росією, чи забули вони про війну на Донбасі та чи є справжнім переможцем виборів не певний кандидат, а олігархія?