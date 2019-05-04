Історик Кирило Галушко про Бандеру, Гітлера, Сталіна та 9 травня

В Україні варто скасувати вихідний день 9 травня і відзначати перемогу над нацизмом 8-го числа, як і в більшості держав антигітлерівської коаліції. Це зазначив Радіо Свобода історик Кирило Галушко – засновник проекту «LikБез», який спростовує міфи російської пропаганди проти України. Він наголосив, що внесок України у перемогу над нацизмом є величезним і водночас настільки складним, що його розкласти по полицях і співвітчизникам, і західним партнерам. Оцінюючи декомунізацію, Кирило Галушко зауважив, що це – не заміна Леніна на Бандеру, а й пошук героїв не із загальнонаціонального пантеону. Іноді прості люди – медики, науковці тощо – є у певному місті кращими кандидатурами, щоб їхніми іменами називали вулиці та площі. Стосовно ж Бандери історик вважає, що при всій неоднозначності цієї постаті, Сталін і СРСР були колаборантами з Гітлером набагато більшими.