Церковного рейдерства хоче не Київський патріархат, а Москва – Філарет

Церковного рейдерства хоче в Україні не Київський патріархат, а Росія. Про це заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода глава УПЦ КП патріарх Філарет, відкидаючи звинувачення представників Московського патріархату. За словами Філарета, Росія вже «захищала» в Україні російськомовних, а зараз хоче створити умови для «захисту» православних. Захоплення храмів не буде, запевнив предстоятель УПЦ КП. Хто не бажає приєднуватися до незалежної церкви, залишиться у «Російській православній церкві в Україні» та не зазнає гонінь. Філарет також розповів про зняття анафеми Вселенським патріархатом, про попередні невдалі спроби домовитися з УАПЦ стосовно об’єднання і про те, що після Революції гідності до УПЦ Київського патріархату перейшли близько 150 парафій УПЦ (Московського патріархату).